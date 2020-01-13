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  4. İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 09:00 | Son Güncelleme

  Hayat Kimya Mersin yeni tesis yatırımı Tarih : 14 Ocak Yer   : Henüz belli değil Saat  : 09.30-11.30 McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti Tarih : 14 Ocak Yer   : Assembly Building The Hall / Ferko Signature Saat  : 09.30-12.00 İTÜ Çekirdek InsurTech Programı Tarih : 15 Ocak Yer   : Teknokent ARI 3 Binası Saat  : 09.30-11.30 HORECA Buluşması Tarih : 15-18 Ocak Yer   : Antalya Türkiye sanayisinde ilk 5G uygulaması basın toplantısı Tarih : 16 Ocak Yer   : Schunk Türkiye Ofisi, Kartal Saat  : 09.00- 11.15 ÇÇSİB Basın Toplantısı Tarih : 16 Ocak Yer   : Wyndham Grand Levent Saat  : 10.00-11.30 Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı Tarih : 17-19 Ocak Yer   : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ACE of  M.I.C.E.

Hayat Kimya Mersin yeni tesis yatırımı
Tarih : 14 Ocak
Yer : Henüz belli değil
Saat : 09.30-11.30

McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti
Tarih : 14 Ocak
Yer : Assembly Building The Hall / Ferko Signature
Saat : 09.30-12.00

İTÜ Çekirdek InsurTech Programı
Tarih : 15 Ocak
Yer : Teknokent ARI 3 Binası
Saat : 09.30-11.30

HORECA Buluşması
Tarih : 15-18 Ocak
Yer : Antalya

Türkiye sanayisinde ilk 5G uygulaması basın toplantısı
Tarih : 16 Ocak
Yer : Schunk Türkiye Ofisi, Kartal
Saat : 09.00- 11.15

ÇÇSİB Basın Toplantısı
Tarih : 16 Ocak
Yer : Wyndham Grand Levent
Saat : 10.00-11.30

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı
Tarih : 17-19 Ocak
Yer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines
Tarih : 22-23 Ocak
Yer : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı
Tarih : 6 Şubat
Yer : Henüz belli değil
Saat : 10.00-11.30

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