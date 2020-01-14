FİNANS
  4. İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 09:00 | Son Güncelleme

  Türkiye’de ve Birleşik Krallık’ta Yükseköğretimde Kalite Çalıştayı Tarih : 14 Ocak Yer   : Bilkent Otel ve Konferans Merkezi/Ankara Saat  : 09.00 Hayat Kimya Mersin yeni tesis yatırımı Tarih : 14 Ocak Saat  : 09.30-11.30 McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti Tarih : 14 Ocak Yer   : Assembly Building The Hall / Ferko Signature Saat  : 09.30-12.00 Parantez Uluslararası Fuarcılık ve Victam International işbirliği Tarih : 14 Ocak Yer   : Wow Hotel, Zeus Toplantı Salonu, Yeşilköy Saat  : 12.30-15.00 Deloitte Technology Fast 50 ödül töreni Tarih : 14 Ocak Yer   : Kolektif House, Maslak Saat  : 19.30-21.30 Türk Eğitim Derneği- TEDAD basın toplantısı Tarih : 15 Ocak Yer   : Feriye Saat  : 09.00 Turkcell- Yapay zeka ilkeleri basın toplantısı Tarih : 15 Ocak Yer   : Turkcell Küçükyalı Plaza Genel Müdürlük Binası, C Blok Saat  : 10.00-12.00 İTÜ Çekirdek InsurTech Programı Tarih : 15 Ocak Yer   : Teknokent ARI 3 Binası Saat  : 09.30-11.30 Kadir Has Üniversitesi Türkiye Eğilimler Araştırması basın toplantısı Tarih : 15 Ocak Yer   : Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü Saat  : 12.00 Girişimci İş İnsanları Vakfı-Girişimcilik buluşmaları Tarih : 15 Ocak Yer   : Eyüp Bahariye Mevlevihanesi Saat  : 18.00-21.00 HORECA Buluşması Tarih : 15-18 Ocak Yer   : Antalya Türkiye sanayisinde ilk 5G uygulaması basın toplantısı Tarih : 16 Ocak Yer   : Schunk Türkiye Ofisi, Kartal Saat  : 09.00- 11.15 ÇÇSİB Basın Toplantısı Tarih : 16 Ocak Yer   : Wyndham Grand Levent Saat  : 10.00-11.30 TÜRKONFED basın daveti Tarih : 16 Ocak Yer   : Grand Hyatt İstanbul Saat  : 13.30-16.00 İstikbal “Furnı-tur Mobilya Tasarım Yarışması” basın daveti Tarih : 16 Ocak Yer   : Feriye Sinema Saat  : 17.00-19.00 TÜSİAD-Koç “2020 Yılında Türkiye Ekonomisi” konferansı Tarih : 17 Ocak Yer   : The Marmara Taksim Hotel Saat  : 09.30-12.00 İSO Enerji Verimliliği Ödülleri Tarih : 17 Ocak Yer   : Fazıl Zobu Toplantı Salonu, Odakule Saat  : 15.00-17.30 Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı Tarih : 17-19 Ocak Yer   : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ACE of  M.I.C.E.

Türkiye’de ve Birleşik Krallık’ta Yükseköğretimde Kalite Çalıştayı
Tarih : 14 Ocak
Yer : Bilkent Otel ve Konferans Merkezi/Ankara
Saat : 09.00

Hayat Kimya Mersin yeni tesis yatırımı
Tarih : 14 Ocak
Saat : 09.30-11.30

McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti
Tarih : 14 Ocak
Yer : Assembly Building The Hall / Ferko Signature
Saat : 09.30-12.00

Parantez Uluslararası Fuarcılık ve Victam International işbirliği
Tarih : 14 Ocak
Yer : Wow Hotel, Zeus Toplantı Salonu, Yeşilköy
Saat : 12.30-15.00

Deloitte Technology Fast 50 ödül töreni
Tarih : 14 Ocak
Yer : Kolektif House, Maslak
Saat : 19.30-21.30

Türk Eğitim Derneği- TEDAD basın toplantısı
Tarih : 15 Ocak
Yer : Feriye
Saat : 09.00

Turkcell- Yapay zeka ilkeleri basın toplantısı
Tarih : 15 Ocak
Yer : Turkcell Küçükyalı Plaza Genel Müdürlük Binası, C Blok
Saat : 10.00-12.00

İTÜ Çekirdek InsurTech Programı
Tarih : 15 Ocak
Yer : Teknokent ARI 3 Binası
Saat : 09.30-11.30

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Eğilimler Araştırması basın toplantısı
Tarih : 15 Ocak
Yer : Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü
Saat : 12.00

Girişimci İş İnsanları Vakfı-Girişimcilik buluşmaları
Tarih : 15 Ocak
Yer : Eyüp Bahariye Mevlevihanesi
Saat : 18.00-21.00

HORECA Buluşması
Tarih : 15-18 Ocak
Yer : Antalya

Türkiye sanayisinde ilk 5G uygulaması basın toplantısı
Tarih : 16 Ocak
Yer : Schunk Türkiye Ofisi, Kartal
Saat : 09.00- 11.15

ÇÇSİB Basın Toplantısı
Tarih : 16 Ocak
Yer : Wyndham Grand Levent
Saat : 10.00-11.30

TÜRKONFED basın daveti
Tarih : 16 Ocak
Yer : Grand Hyatt İstanbul
Saat : 13.30-16.00

İstikbal “Furnı-tur Mobilya Tasarım Yarışması” basın daveti
Tarih : 16 Ocak
Yer : Feriye Sinema
Saat : 17.00-19.00

TÜSİAD-Koç “2020 Yılında Türkiye Ekonomisi” konferansı
Tarih : 17 Ocak
Yer : The Marmara Taksim Hotel
Saat : 09.30-12.00

İSO Enerji Verimliliği Ödülleri
Tarih : 17 Ocak
Yer : Fazıl Zobu Toplantı Salonu, Odakule
Saat : 15.00-17.30

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı
Tarih : 17-19 Ocak
Yer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines
Tarih : 22-23 Ocak
Yer : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı
Tarih : 6 Şubat
Yer : Henüz belli değil
Saat : 10.00-11.30

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