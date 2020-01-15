İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türk Eğitim Derneği- TEDAD basın toplantısı
Tarih : 15 Ocak
Yer : Feriye
Saat : 09.00
Turkcell- Yapay zeka ilkeleri basın toplantısı
Tarih : 15 Ocak
Yer : Turkcell Küçükyalı Plaza Genel Müdürlük Binası, C Blok
Saat : 10.00-12.00
İTÜ Çekirdek InsurTech Programı
Tarih : 15 Ocak
Yer : Teknokent ARI 3 Binası
Saat : 09.30-11.30
Kadir Has Üniversitesi Türkiye Eğilimler Araştırması basın toplantısı
Tarih : 15 Ocak
Yer : Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü
Saat : 12.00
Girişimci İş İnsanları Vakfı-Girişimcilik buluşmaları
Tarih : 15 Ocak
Yer : Eyüp Bahariye Mevlevihanesi
Saat : 18.00-21.00
HORECA Buluşması
Tarih : 15-18 Ocak
Yer : Antalya
Türkiye sanayisinde ilk 5G uygulaması basın toplantısı
Tarih : 16 Ocak
Yer : Schunk Türkiye Ofisi, Kartal
Saat : 09.00- 11.15
ÇÇSİB Basın Toplantısı
Tarih : 16 Ocak
Yer : Wyndham Grand Levent
Saat : 10.00-11.30
TÜRKONFED basın daveti
Tarih : 16 Ocak
Yer : Grand Hyatt İstanbul
Saat : 13.30-16.00
İstikbal “Furnı-tur Mobilya Tasarım Yarışması” basın daveti
Tarih : 16 Ocak
Yer : Feriye Sinema
Saat : 17.00-19.00
TÜSİAD-Koç “2020 Yılında Türkiye Ekonomisi” konferansı
Tarih : 17 Ocak
Yer : The Marmara Taksim Hotel
Saat : 09.30-12.00
İSO Enerji Verimliliği Ödülleri
Tarih : 17 Ocak
Yer : Fazıl Zobu Toplantı Salonu, Odakule
Saat : 15.00-17.30
Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı
Tarih : 17-19 Ocak
Yer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines
Tarih : 22-23 Ocak
Yer : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu
Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı
Tarih : 6 Şubat
Yer : Henüz belli değil
Saat : 10.00-11.30