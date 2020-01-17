FİNANS
  4. İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 17:00 | Son Güncelleme

HORECA Buluşması Tarih : 15-18 Ocak Yer   : Antalya Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı Tarih : 17-19 Ocak Yer   : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı İstanbul Mobilya Show Tarih : 21-24 Ocak Yer   : WOW Otel Saat  : 09.30-18.00 CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı Tarih : 21-26 Ocak Yer   : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi TÜGİAD Genel Merkez basın toplantısı Tarih : 22 Ocak Yer   : TÜGİAD Genel Merkezi- Maslak Saat  : 10.00 ACE of  M.I.C.E.

HORECA Buluşması
Tarih : 15-18 Ocak
Yer : Antalya

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı
Tarih : 17-19 Ocak
Yer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

İstanbul Mobilya Show
Tarih : 21-24 Ocak
Yer : WOW Otel
Saat : 09.30-18.00

CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı
Tarih : 21-26 Ocak
Yer : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi

TÜGİAD Genel Merkez basın toplantısı
Tarih : 22 Ocak
Yer : TÜGİAD Genel Merkezi- Maslak
Saat : 10.00

ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines
Tarih : 22-23 Ocak
Yer : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu

TEGV 25. kuruluş yılı kutlaması
Tarih : 23 Ocak
Yer : Pera Müzesi
Saat : 18.00-20.30

MSC Cruises Basın Toplantısı
Tarih : 23 Ocak
Yer : PORTAXE, Balta Limanı
Saat : 18.00

Turizm Yatırımcıları Forumu-TIF
Tarih : 28-29 Ocak

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı
Tarih : 6 Şubat
Saat : 10.00-11.30

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