İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İstanbul Mobilya Show
Tarih : 21-24 Ocak
Yer : WOW Otel
Saat : 09.30-18.00
CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı
Tarih : 21-26 Ocak
Yer : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
TÜGİAD Genel Merkez basın toplantısı
Tarih : 22 Ocak
Yer : TÜGİAD Genel Merkezi- Maslak
Saat : 10.00
ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines
Tarih : 22-23 Ocak
Yer : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu
TEGV 25. kuruluş yılı kutlaması
Tarih : 23 Ocak
Yer : Pera Müzesi
Saat : 18.00-20.30
MSC Cruises Basın Toplantısı
Tarih : 23 Ocak
Yer : PORTAXE, Balta Limanı
Saat : 18.00
Turizm Yatırımcıları Forumu-TIF
Tarih : 28-29 Ocak
Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı
Tarih : 6 Şubat
Saat : 10.00-11.30
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