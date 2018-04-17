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İş yerinde dedikodu yapan tazminatsız kovulur

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2018 09:18 | Son Güncelleme

Çalışanlar için en önemli konulardan biri kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı almak isteyen çalışanların uyması gereken bazı kurallar var. İş yerinde bu kurullların dışına çıkılınca tazminatsız iş yerinden kovulabilirsiniz.

İş yerinde dedikodu yapan tazminatsız kovulur

Kıdem tazminatı almak için bazı koşullar bulunuyor. Bu koşullardan biri de iş yerinden kovulmak. Fakat iş yerinden kovulduğunuz halde tazminat almadan ayrılabilirsiniz. Bunun nedeni ise iş yerinde dedikodu yapmanız.

İş Kanunu'nun 25. maddesine göre iş yerinde dedikodu yapan kişiler tazminat bir şekilde kovuluyor. İş yerinde dedikodu yaparsanız iş sözleşmeniz fesh ediliyor. İş yerinde çalışma yerinin düzenini bozacak şekilde davranırsanız tazminatsız olarak kovulursunuz.

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kıdem tazminatı dedikodu iş kanunu
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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