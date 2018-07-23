FİNANS

İşadamı Ayhan Bozkurt vefat etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2018 15:37 | Son Güncelleme

ANKARALI işadamı Ayhan Bozkurt, hayatını kaybetti. Ayhan Bozkurt'un cenazesi yarın (salı) Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kızılcahamam Çamlıdere'de toprağa verilecek.

İşadamı Ayhan Bozkurt vefat etti

Demirören Holding ve Demirören Medya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören'in eşi Reyhan Demirören'in babası, Kurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ankaralı işadamı Ayhan Bozkurt vefat etti.

Ayhan Bozkurt'un cenazesi, yarın Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kızılcahamam Çamlıdere’de defnedilecek.

Definden sonra Çamlıdere'de, çarşamba günü ise Ayhan Bozkurt'un Ankara'daki evinde yemek verilip, dua okunacak

PARTNERGözlüksüz çıkmadıGözlüksüz çıkmadı
Kurban Bayramı için ek YHT seferiKurban Bayramı için ek YHT seferi
Bilgisayar ve telefonlar için kripto para uyarısı Bilgisayar ve telefonlar için kripto para uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankara ayhan bozkurt Vefat işadamı

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Dolar ne kadar? (23 Temmuz 2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (23 Temmuz 2018 dolar kuru)

İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği

İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı için ek YHT seferi

Kurban Bayramı için ek YHT seferi

Bilgisayar ve telefonlar için kripto para uyarısı

Bilgisayar ve telefonlar için kripto para uyarısı

20 bin öğretmen ataması için büyük gün yarın! Saat belli oldu

20 bin öğretmen ataması için büyük gün yarın! Saat belli oldu

Eşinden aldığı işletmeyi üç kat büyüttü

Eşinden aldığı işletmeyi üç kat büyüttü

Türkiye’nin mutluluk deposu Alpet tatil yolunda da yanınızda

Türkiye’nin mutluluk deposu Alpet tatil yolunda da yanınızda

Dul kadına ev kiralamayana emsal ceza

Dul kadına ev kiralamayana emsal ceza

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.