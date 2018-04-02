İşadamı Hüseyin Samut: Başarı, cesur yatırımlarla olur!

Antalya'da inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden olan Samut İnşaat, Konyaaltı ağırlıklı yatırımların ardından Kepez bölgesinde de yatırımlarını sürdürüyor. Şirketin yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samt ve İnşaat Grup Başkanı Bekir Samut , yılın ilk 3 ayında bir konut ve iş merkezi projesini tamamladı. Kentsel dönüşüm kapsamında yer alan Samut Taç , Premium Konutları projesi de başladı.
Hüseyin Samut: Başarı cesaret istiyor!
İnşaat sektöründe iş sürecinin uzun bir maraton olduğunu belirten Samut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, en zor dönemlerde dahi korkmadan, yılmadan yatırım yapmaya ve istihdam sağlamaya devam ettiklerini söyledi. İşini çok sevdiğini belirten Samut, en kötü günlerde dahi yatırımlara devam ettiklerini kaydetti. Tamamlanan ve devam eden önemli projeleri olduğunu belirten Hüseyin Samut, “15 Temmuz sürecinde başladık. O günlerdeki karanlık senaryolara rağmen biz dimdik durduk ve bugün görüldüğü gibi başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Çünkü başarı cesaret istiyor. Bugün hala savaş etkileri ve dolar, Euro, petrol gibi unsurlar ile ülkemiz ekonomik baskı altına alınmaya çalışılıyor. Biz Devletimizin büyüklüğünü ve gücünü biliyoruz. Geçmişte olduğu gibi, 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de o korku tellallarına rağmen yeni yatırımlara devam ediyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz" dedi.
Bekir Samut: Çalışmalar hızla devam ediyor!
Samut İnşaat İnşaat Grubu başkanı Bekir Samut ise, "Gelen her memnuniyet ve gösterilen yoğun ilgi projelerimizin ne denli başarılı olduğunu gösteriyor. Bu da somut eserlerimizin başarısını tescilliyor." dedi. Kentsel Dönüşüm kapsamında yer alan Kepez Yeni Emek'teki son projeleri hakkında da bilgi veren Samut, projeye yeni start vermelerine rağmen hızlı bir ilerleme kaydettiklerini belirtti.
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