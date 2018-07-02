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İşçi, arabulucuda 8 bin istedi, işveren 11 bin verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.07.2018 14:26 | Son Güncelleme

Arabuluculuk görüşmelerinde bir işveren, 8 bin lira alacağı olduğunu belirten işçiye yanlış hesaplama yaptığını söyleyerek 11 bin lira ödedi

İşçi, arabulucuda 8 bin istedi, işveren 11 bin verdi

İşçi işveren uyuşmazlığında zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulaması kapsamında bir işveren, 8 bin lira talep eden işçinin, alacağını yanlış hesapladığını belirterek, 11 bin lira ödeme yaptı.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından işçiyle işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirilen ve 1 Ocak'ta uygulamaya konan arabuluculukla işçiler alacaklarına kısa sürede kavuşuyor, işverenin sorunu da barışçıl ortamda çözülüyor.

Arabuluculuk görüşmeleri sırasında örnek anlaşmalar da yaşanıyor.

Bu kapsamda, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, işten çıkarılan bir işçi arabulucuya başvurdu. İşçi, kıdem ve ihbar tazminatı olarak 8 bin lira talep etti.

Görüşmede işçinin yanlış hesaplama yaptığını belirten işveren, işçinin alacağının 11 bin lira olduğunu bildirdi.

Uyuşmazlık, işverenin söz konusu alacağı işçiye ödemesiyle anlaşmayla sonuçlandı.

6 AYDA YAKLAŞIK 70 BİN ANLAŞMA

Uygulamanın ilk 6 ayında 156 bin 799 iş uyuşmazlığı arabuluculara taşındı. Arabuluculuk sürecinin başlatılmasıyla görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmelere çağırdı.

Arabulucuya iletilen 69 bin 851 uyuşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla çözüme kavuşturuldu.

Uyuşmazlıklardan 36 bin 925'inde ise işçi ve işveren anlaşamadı. 50 bin 23 iş uyuşmazlığında ise arabuluculuk görüşme ve işlemleri sürüyor.

İşçi ve işverenler tarafından arabulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar en fazla 4 günde anlaştı.

Görüşmeler sonrasında çok sayıda işçi tazminatına kavuştu, işten çıkarılan bazı kişiler de işe iade edildi.

Arabuluculuk başvuruları, adliyelerde kurulan arabuluculuk bürolarına, büroların bulunmadığı yerlerde de sulh hukuk mahkemelerinin yazı işleri müdürlüklerine ücretsiz yapılabiliyor. AA

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