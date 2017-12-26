İşçiydi, memlekete dönüp vergi rekortmeni oldu

Tokat Erbaa'da yaşayan Mesut Er, 1995 yılında henüz 13 yaşındayken yakınlarıyla birlikte gittiği İstanbul’da altyapı malzemeleri üreten fabrikada iş buldu. Yıllarca işçi olarak çalışan Er, 2006 yılında biriktirdiği parayla memleketi Erbaa’da altyapı malzemeleri üreten atölye açtı. Bugün yaklaşık 350 kişininn çalıştığı fabrikanın sahibi olan Er, Tokat'ta 4 yıldır üst üste vergi rekortmeni oldu.

2006'da kurduğu atölyenin başına önce ağabeyi Ramazan Er’i geçiren Er, 2 yıl daha İstanbul’da çalıştı. 2008 yılında memleketine temelli dönen Mesut Er, atölyesinin başına geçti. Er, yıllar içinde yaptığı yatırımlarla küçük atölyesini yaklaşık 350 kişinin çalıştığı fabrikaya dönüştürdü. Erzincan, Sivas, Samsun, Amasya, Çorum ve Sinop illerine iş yapmaya başlayan firma sahibi, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 4 sene üst üste Tokat’ta gelir vergisi rekortmeni oldu. Er, firma bünyesinde taş ocağı ile oturma bankları ve çöp kutuları gibi üst yapı malzeme üretimi yapan bir fabrika daha açarak, 2017 yılında faaliyete başlattı. Firmanın yatırımı yaklaşık 30 milyon liraya ulaştı.





YÜZLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Yaptığı işe kendi birikimiyle küçük bir yatırımla başladığını anlatan Mesut Er, şunları söyledi:

"İstanbul’da yine bu sektörde hizmet veren değişik firmalarda çalışmaya başladık. İşçilik hayatımız, uzun yıllar devam etti. Kardeşlerimle amca çocuklarıyla birlikte 2006 yılına kadar işçilik hizmetimiz devam etti. Bu zaman zarfında da bu işte kendimizi yeterince yetiştirdik. O dönemlerde cüzi de olsa biraz birikimimiz oldu. Kendi memleketimizde küçük de olsa bir başlangıç yapmak istedik. Hem bölgemizde böyle bir ihtiyacın olduğunu fark ettik hem de bölgemizde yeni bir işletme alanı kurulsun istedik. Bunu zaten büyük şehirlerde yeterince yapan var. Anadolu'da kendi bölgemizde faydalı olmak için böyle bir işletmeyi 2006 yılında Erbaa'da faaliyete başlattık. Şimdi yüzlerce işçimiz çalışıyor. Ciddi bir azim gösterdik. İşi de iyi biliyorduk; çünkü çekirdeğinde yetiştik. Başarının en önemli kuralı o, işi iyi bilmek."

4 YILDIR VERGİ REKORTMENİ

Fabrikalarında yaklaşık 350 kişiyi istihdam ettiğini vurgulayan Er, "2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Tokat’ta gelir vergisinde birincisiyiz. Bu şekilde de devam edecek. Vergi rekortmenliğini kimseye kaptırmayı düşünmüyoruz. Aynı şekilde devam edecek inşallah" dedi.