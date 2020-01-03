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"İshak Paşa Sarayı Yılı Ağrı’yı turizmde uçurur"

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 12:22 | Son Güncelleme

Türk mimarisinin en etkileyici eserlerinden biri olan ve UNESCO’nun dünya mirası geçici listesinde de yer alan Ağrı’daki İshak Paşa Sarayı, turizmde hak ettiği değeri bulmayı bekliyor.Ağrı’nın göz bebeği İshak Paşa Sarayı’nın turizm potansiyelini değerlendirmek ve daha çok tanınmasını sağlanması gerektiğini belirten Araştırmacı-Yazar Hüseyin Demir, sarayın turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu açıkladı.

Türk mimarisinin en etkileyici eserlerinden biri olan ve UNESCO’nun dünya mirası geçici listesinde de yer alan Ağrı’daki İshak Paşa Sarayı, turizmde hak ettiği değeri bulmayı bekliyor.

Ağrı’nın göz bebeği İshak Paşa Sarayı’nın turizm potansiyelini değerlendirmek ve daha çok tanınmasını sağlanması gerektiğini belirten Araştırmacı-Yazar Hüseyin Demir, sarayın turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu açıkladı. Demir, bu turizm potansiyelin ortaya çıkarılması açısından önemli girişimlerden biri de 2020 yılının İshak Paşa yılı olması yönündeki çalışmalarının desteklenmesi ile başta Ağrı olmak üzere bölge illeri ve Türk turizmi açısından önemli bir kazanım olacağına dikkat çekti.

2020 yılında İshak Paşa Sarayı’nın daha ön planda olması, bir dönem terör olaylarıyla gündeme gelen Ağrı’nın artık turizm ile anılmasını sağlamak ve imajını güçlendirmek açısından da büyük önem taşıdığını belirten Demir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın himayelerinde, 2020 yılının İshak Paşa yılı olması başta Doğubayazıt, Ağrı Iğdır, Van, Kars, Erzurum, Hakkâri, Muş ve Ardahan olmak üzere bölge illerinin turisttik tarihi yerleri ile doğal güzelliklerinin turizm potansiyelini artırması açısından, turizm hamlesinin bir an önce başlatılmasının önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Araştırmacı-Yazar Hüseyin Demir, "Ağrı’nın ve Türkiye’nin en önemli eserlerinden biri olan İshak Paşa Sarayı Osmanlı’dan günümüze ulaşabilen ender yapılardan biri. Görkemli yapısıyla ziyaretçileri adeta büyüleyen bu yapının turizm alanında hak ettiği değeri bulmadığı bilinen bir gerçek. İshak Paşa Sarayı’nın turizmde daha çok söz sahibi olması, daha fazla kişi tarafından ziyaret edilmesi Ağrı’nın turizm ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak. Ağrı, Anadolu’da turizm varlığı açısından oldukça zengin bir yerleşim yeri olsa da yıllarca geri planda kaldığını Nuh’un Gemisi, Ağrı Dağı, meteor çukuru, İshak Paşa Sarayı, Meya Mağaraları, Ağrı Dağı’ndaki masalsı Kuş Cenneti, Balıklıgöl, Kösedağ, Süphan Dağı, Murat Nehri, Diyadin Kanyonu, Kupkıran Kayak Merkezi, termal kaplıcaları ve bölgenin en önemli inanç merkezlerinden olan Ahmed-i Hani Türbesi’yle gibi değerler Ağrı’nın turizmde hak ettiği değeri almasında önemli rol oynayacaktır." dedi.

Tırmanışa kapalı olan Ağrı Dağı’nın 2020 yılı içerisinde tırmanışa açılacağı da gelen bilgiler arasında olduğunu, böylece bölge dağcılık tutkunları için de vazgeçilmez bir lokasyon olacağını belirten Demir, "Ağrı Dağı’nın tırmanışa açılması yabancı turist sayısında ciddi artış yaşanması demektir. Bu noktada 2020 yılının İshak paşa yılı olması durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere bölge halkı, medya ve turizm sektörü temsilcilerine büyük görev düşüyor. Tanıtım ve turizm potansiyelini artırma noktasında yapılacak çalışmalar neticesinde Ağrı’nın Ermenistan, İran, Gürcistan ve Azerbaycan’dan yoğun turist çekmesi de mümkün olabilecek." şeklinde konuştu.

Yapımı 99 yıl sürdü
1784 yılında Çıldıroğulları’ndan II. İshak Paşa döneminde yaptırılmış. Osmanlı mimarisinin, Anadolu’da günümüze ulaşabilen tek saray yapısı olarak kabul edilen İshak Paşa Sarayı’nın 1784 yılında yılında Çıldıroğulları’ndan II. İshak Paşa döneminde yaptırıldığı ve yapımının 99 yıl sürdüğü tahmin ediliyor. 7 bin 600 metrekarelik bir alanı kaplayan İshak Paşa Sarayı’nın 366 odası bulunuyor. Saray içinde barındırdığı cami, divan odası, fırın, mutfak, ahırları ve hamamıyla adeta küçük bir şehri andırıyor.

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