"İshak Paşa Sarayı Yılı Ağrı’yı turizmde uçurur"

Türk mimarisinin en etkileyici eserlerinden biri olan ve UNESCO’nun dünya mirası geçici listesinde de yer alan Ağrı’daki İshak Paşa Sarayı, turizmde hak ettiği değeri bulmayı bekliyor.

Ağrı’nın göz bebeği İshak Paşa Sarayı’nın turizm potansiyelini değerlendirmek ve daha çok tanınmasını sağlanması gerektiğini belirten Araştırmacı-Yazar Hüseyin Demir, sarayın turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu açıkladı. Demir, bu turizm potansiyelin ortaya çıkarılması açısından önemli girişimlerden biri de 2020 yılının İshak Paşa yılı olması yönündeki çalışmalarının desteklenmesi ile başta Ağrı olmak üzere bölge illeri ve Türk turizmi açısından önemli bir kazanım olacağına dikkat çekti.

2020 yılında İshak Paşa Sarayı’nın daha ön planda olması, bir dönem terör olaylarıyla gündeme gelen Ağrı’nın artık turizm ile anılmasını sağlamak ve imajını güçlendirmek açısından da büyük önem taşıdığını belirten Demir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın himayelerinde, 2020 yılının İshak Paşa yılı olması başta Doğubayazıt, Ağrı Iğdır, Van, Kars, Erzurum, Hakkâri, Muş ve Ardahan olmak üzere bölge illerinin turisttik tarihi yerleri ile doğal güzelliklerinin turizm potansiyelini artırması açısından, turizm hamlesinin bir an önce başlatılmasının önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.