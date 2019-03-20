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İSKİ abonelik işlemleri artık mobil uygulamada

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2019 14:38 | Son Güncelleme

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından hayata geçirilen ve abone işlemlerinin şubeye gitmeden yapılabildiği "Mobil İSKİ" uygulaması tanıtıldı.

İSKİ abonelik işlemleri artık mobil uygulamada

Geçen yıl hizmete sunulan, yeni su aboneliği, isim değişikliği, sözleşme iptali gibi tüm abonelik işlemlerinin şubeye gitmeden yapılmasını sağlayan Mobil İSKİ uygulamasının tanıtımı, İSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da Tuzla'dan Silivri'ye kadar birçok hizmet alanı bulunduğunu belirtti.

Kentin her noktasında hizmetin sürdüğünü dile getiren Baraçlı, yerinde hizmet anlayışıyla vatandaşın ihtiyaçlarını ve açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayabilecek duruma gelebilmek için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Yatırımların hızla devam ettiğini vurgulayan Baraçlı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi 23,6 milyar liralık yatırım bütçesiyle bu yıl büyük projelere de inşallah imza atacak. Bu imzaları da gerçekleştirdiğimizde belki de yerel yönetim anlayışında ülkeden büyük yatırımlara imza atan bir büyükşehir belediyesi de olmuş olacağız." dedi.

Baraçlı, İSKİ ile şehirlerde şebeke suyunun musluklardan içilebilir hale gelmesi, aynı zamanda atık suların bertaraf edilmesinde yüzde 100 biyolojik arıtmayla bir vizyona imza attıklarını aktardı.


'İSKİ DÜNYADA ÖRNEK OLUŞTURUYOR'

İSKİ'nin dünyaya örnek olduğuna işaret eden Baraçlı, "Dünyanın her yerinde İSKİ takip edilen ve izlenilen bir su-kanalizasyon idaresi. Onun için yapmış olduğu çalışmalar, hakikaten hem Türkiye'de hem de dünyada örnek oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Baraçlı, yenilikçi fikirler, inovasyona yönelik anlayışlar ve değişimi sürekli arzulayan bir yönetim anlayışıyla, açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayan belediyecilikle vatandaşın memnuniyetini üst düzeyde sağlama gayreti içerisinde olacaklarını kaydetti.

İSKİ'nin kuruluşlar içerisinde 10 büyük marka arasına gireceğine inandığını anlatan Baraçlı, "Ülkemiz her geçen gün büyüyor. 2023 yılında 10 büyük ekonomi arasına girmeyi hedeflerken, 10 büyük marka olmayı da hem ürün bazında hem işletme bazında ortaya çıkartma gayreti içerisindeyiz. İSKİ'de 10 büyük marka kuruluşumuzun arasına inşallah girecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan da "Türkiye'nin lider, dünyanın alanında öncü su ve kanalizasyon idaresi olarak İstanbul'a hayatın temel maddesi olan suyu, dünya standartlarında kaliteli ve kesintisiz temin ediyor, kullanılan atık suları modern tesislerimizde arıtarak çevreye zarar vermeyecek şekilde deşarj ediyoruz. Bu hizmetleri sunarken de İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu.

Turan, şubelere giderek zaman kaybetmeyi ortadan kaldırmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla aktif olarak kullanılan Mobil İSKİ uygulamasının, vatandaşların beğenisini topladığını sözlerine ekledi.

İSKİ Genel Müdürü Turan, daha sonra Mobil İSKİ aracılığıyla isim değişikliği talebinde bulunan bir vatandaşla irtibat kurarak, sorunun çözümü için ekibi söz konusu adrese yönlendirdi.

Etkinlik sonunda katılımcılar ve personel hatıra fotoğrafı çektirdi.

HER YIL 50 BİN BAŞVURU

Yılda yaklaşık 1 milyon 100 bin abonelik başvurusu yapılan İSKİ'ye, Mobil İSKİ üzerinden de bugüne kadar 50 bin başvuru yapıldığı bildirildi.

Uygulamanın bilinirliğinin arttırılmasıyla şubelerdeki yoğunluğun ve vatandaşın zaman kaybının azaltılması hedefleniyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi abonelik

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