İSKİ abonelik işlemleri artık mobil uygulamada

Yatırımların hızla devam ettiğini vurgulayan Baraçlı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi 23,6 milyar liralık yatırım bütçesiyle bu yıl büyük projelere de inşallah imza atacak. Bu imzaları da gerçekleştirdiğimizde belki de yerel yönetim anlayışında ülkeden büyük yatırımlara imza atan bir büyükşehir belediyesi de olmuş olacağız." dedi.

Kentin her noktasında hizmetin sürdüğünü dile getiren Baraçlı, yerinde hizmet anlayışıyla vatandaşın ihtiyaçlarını ve açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayabilecek duruma gelebilmek için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da Tuzla'dan Silivri'ye kadar birçok hizmet alanı bulunduğunu belirtti.



'İSKİ DÜNYADA ÖRNEK OLUŞTURUYOR'

İSKİ'nin dünyaya örnek olduğuna işaret eden Baraçlı, "Dünyanın her yerinde İSKİ takip edilen ve izlenilen bir su-kanalizasyon idaresi. Onun için yapmış olduğu çalışmalar, hakikaten hem Türkiye'de hem de dünyada örnek oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Baraçlı, yenilikçi fikirler, inovasyona yönelik anlayışlar ve değişimi sürekli arzulayan bir yönetim anlayışıyla, açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayan belediyecilikle vatandaşın memnuniyetini üst düzeyde sağlama gayreti içerisinde olacaklarını kaydetti.

İSKİ'nin kuruluşlar içerisinde 10 büyük marka arasına gireceğine inandığını anlatan Baraçlı, "Ülkemiz her geçen gün büyüyor. 2023 yılında 10 büyük ekonomi arasına girmeyi hedeflerken, 10 büyük marka olmayı da hem ürün bazında hem işletme bazında ortaya çıkartma gayreti içerisindeyiz. İSKİ'de 10 büyük marka kuruluşumuzun arasına inşallah girecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan da "Türkiye'nin lider, dünyanın alanında öncü su ve kanalizasyon idaresi olarak İstanbul'a hayatın temel maddesi olan suyu, dünya standartlarında kaliteli ve kesintisiz temin ediyor, kullanılan atık suları modern tesislerimizde arıtarak çevreye zarar vermeyecek şekilde deşarj ediyoruz. Bu hizmetleri sunarken de İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu.