İSKİ'den bazı abone gruplarına indirim kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, geçen ay gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilen "Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği'nin" getirdiği değişiklikler, hayata geçirilmeye başlandı.

Değişiklikle daha önce kademeli olarak tarife üzerinden yüzde 50 oranında indirimli fatura gönderilen şehit, gazi ve engelli aboneler için kademeli uygulamasına son verildi.

Şehit, gazi ve engelli aboneler, bundan böyle ne kadar su kullanırlarsa kullansınlar, hepsine yüzde 50 indirim yapılacak ve gelen faturanın yarısını ödeyecek.

Suyu kendi imkanları ile temin eden (kuyu-tanker vs.) abonelerin, kullandıkları suların toplanıp uzaklaştırılması için alınan "kullanılmış suların uzaklaştırılması bedellerinde" yüzde 30 indirim yapıldı.

65 yaşını doldurmuş aylık bağlananlar, kaymakamlıklardan muhtaçlık belgesi alanlar, 5510 sayılı kanun kapsamında gelir testi sonucu SGK primleri ilgili kamu idaresi tarafından karşılananlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yardıma muhtaç olduğu bildirilen abonelerin ikamet ettikleri konutlara da sabit ve özel tarifeli fiyatlandırma yapılacak.