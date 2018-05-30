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İSKİ'den bazı abone gruplarına indirim kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.05.2018 16:49 | Son Güncelleme

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 5 farklı gruptaki abonelerine sunduğu su birim fiyatında indirime gitti.

İSKİ'den bazı abone gruplarına indirim kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, geçen ay gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilen "Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği'nin" getirdiği değişiklikler, hayata geçirilmeye başlandı.

Değişiklikle daha önce kademeli olarak tarife üzerinden yüzde 50 oranında indirimli fatura gönderilen şehit, gazi ve engelli aboneler için kademeli uygulamasına son verildi.

Şehit, gazi ve engelli aboneler, bundan böyle ne kadar su kullanırlarsa kullansınlar, hepsine yüzde 50 indirim yapılacak ve gelen faturanın yarısını ödeyecek.

Suyu kendi imkanları ile temin eden (kuyu-tanker vs.) abonelerin, kullandıkları suların toplanıp uzaklaştırılması için alınan "kullanılmış suların uzaklaştırılması bedellerinde" yüzde 30 indirim yapıldı.

65 yaşını doldurmuş aylık bağlananlar, kaymakamlıklardan muhtaçlık belgesi alanlar, 5510 sayılı kanun kapsamında gelir testi sonucu SGK primleri ilgili kamu idaresi tarafından karşılananlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yardıma muhtaç olduğu bildirilen abonelerin ikamet ettikleri konutlara da sabit ve özel tarifeli fiyatlandırma yapılacak.

  • Resmi daire tarifesinde indirim

7061 Sayılı Kanundaki ''Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez'' hükmü gereğince resmi daire tarifesinde de indirim yapıldı. Bu konudaki su birim fiyatı 8,08 liradan 4,81 liraya düşürüldü.

Sanayicilerin kullanımına sunulan geri dönüşüm suyunun metreküp fiyatında ise yüzde 16,6 indirime gidilerek bu uygulama hayata geçirildi.

Yönetmelik değişikliği gereğince resmi daire ve ibadethanelerin parsel sınırları içindeki işletme sorunları olan su ve atıksu altyapı tesisleri, İSKİ tarafından bedelsiz yenilenecek.

Ayrıca ferdi abonelik yapamayan ve ortak tek sayaçla su kullanan abonelerin sorunlarını gidermek amacıyla "Ferdi Şantiye Konut/Ferdi Şantiye İşyeri" aboneliğini düzenlendi. Böylece, iskan sorunu yaşayanlar, ferdi abonelik (şantiye tarifesi) hizmetinden yararlanabilecek.AA

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Anahtar Kelimeler:
iski indirim

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