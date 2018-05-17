FİNANS

İSKİ sanayi suyuna yüzde 16,6 indirim yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.05.2018 17:08 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sanayicilerin kullandığı geri dönüşüm suyunun metreküp fiyatında indirime gitti.

İSKİ sanayi suyuna yüzde 16,6 indirim yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sanayicilerin kullandığı geri dönüşüm suyunun metreküp fiyatında yüzde 16,6 indirim yaptı. Sanayi suyunun metreküp fiyatı 42 kuruştan 35 kuruşa indi. Karar, İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Sanayicilerin geri dönüşüm suyunda indirim talebi, İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından İBB Meclisi'nin Mayıs ayı gündemine taşındı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından onaylanan karara göre, temizlenerek kullanım suyu haline gelen geri dönüşüm sularının birim fiyatında yüzde 16,6 indirim yapıldı.

42 KURUŞTAN 35 KURUŞA İNDİ

İSKİnin Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında alınan karar, meclis üyelerinin oy çokluğuyla alındı. Kararla birlikte, evsel, endüstriyel ve zirai atık suların biyolojik ve ileri biyolojik arıtmalarda kullanım suyu haline gelmesiyle oluşan geri dönüşüm suyunun birim fiyatı, 42 kuruştan 35e kuruşa indirildi. İSKİnin ileri teknolojiyle inşa ettiği arıtma tesislerinde temizlenen sular, İstanbulun sanayi bölgelerindeki fabrikalar, park ve bahçelerin sulamasında kullanılıyor. DHA

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Akaryakıtta yeni dönem: Eşel mobil sistemiAkaryakıtta yeni dönem: Eşel mobil sistemi
Otomobil alacaklara uyarı! Elinizi çabuk tutunOtomobil alacaklara uyarı! Elinizi çabuk tutun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ibb su faturası

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Prim borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla büyük avantaj

Prim borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla büyük avantaj

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Milyonlarca kişiye indirimli emeklilik müjdesi

Milyonlarca kişiye indirimli emeklilik müjdesi

2B arazileri için süre yeniden uzatıldı

2B arazileri için süre yeniden uzatıldı

Kadın girişimci 'arı sütü' siparişlerine yetişemiyor

Kadın girişimci 'arı sütü' siparişlerine yetişemiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 2 yorum
İstanbulda oturuyorum Evde 5 namaz kılan bir ailem var bunlar en az günde 3 kez abdest alıyor su faturam her ay 180 tl geliyor. resmen belediye bizi soyuyor. Böyle giderse yakında millete abdetsiz namaz kıldırır bu iktidar. Yazıklar olsun. Tamam diyelim kurtulalım başka çaresi kalmadı. İbadet de paraya dayandı bunlar döneminde.
Aski duyuyor musun? Ankara da suyun metrekupu 8 tl. Ayıptır yazıktır günahtır
Diğer Haberler
Akaryakıtta yeni dönem: Eşel mobil sistemi

Akaryakıtta yeni dönem: Eşel mobil sistemi

Otomobil alacaklara uyarı! Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uyarı! Elinizi çabuk tutun

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

'Türkiye, en kırılgan 3 ülkeden biri'

'Türkiye, en kırılgan 3 ülkeden biri'

Petrol fiyatları 80 doları geçti

Petrol fiyatları 80 doları geçti

Kadın girişimci 'arı sütü' siparişlerine yetişemiyor

Kadın girişimci 'arı sütü' siparişlerine yetişemiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.