İSKOBİRLİK üreticinin elindeki tüm fındığa talip

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Bize gelecek tüm fındığa talibiz. 50 bin ton, 100 bin ton, 150 bin ton hepsine talibiz, ne gelirse alacağız, bir kısıtlamamız yok." dedi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır piyasanın bir miktar üzerinde fiyatla fındık aldıklarını, bu yıl da tüm bölgelerde alım yapacaklarını belirtti.

Kendilerine gelecek tüm fındığı alacaklarını ifade eden Bayraktar, "Emanet olabilir, peşin olabilir, hiçbir sıkıntımız yok. Hazırlık aşamasındayız, sezona da çok rahat gireceğiz." diye konuştu.

Bayraktar, piyasayı speküle etmemek için alım fiyatı açıklamak istemediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Rakam verince kamuoyu bunu speküle ediyor. Yine söylüyorum, gelen tüm fındığı almaya talibiz. Hedefimiz her yıl aldığımız fındığın üzerine çıkmaktı. Bu sezon aldığımız fındık 15 bin tonu geçti, inşallah bu rakamı bu sezon çok rahat geçeriz. Biz, bize gelecek tüm fındığa talibiz. 50 bin ton, 100 bin ton, 150 bin ton hepsine talibiz, ne gelirse alacağız, bir kısıtlamamız yok."