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İŞKUR aracılığı ile TÜBİTAK'a 42 personel alınacak!

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.03.2021 09:27 | Son Güncelleme

TÜBİTAK personel alımı 2021 son dakika haberleri gelmeye devam diyor... Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığında görev yapmak üzere İŞKUR aracılığı ile 42 personel alınacak. Resmi Gazete'de yayınlanan kararda personellerin hangi branşlarda alınacağı da açıklandı.

İŞKUR aracılığı ile TÜBİTAK'a 42 personel alınacak!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) 42 personel istihdam edilecek. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e 1 memur, 2 Ar-Ge personeli, 11 teknisyen, 3 dağıtıcı, 5 şoför, TÜBİTAK'a ise 1 memur alınacak.

TÜBİTAK PERSONEL KADROSU BELLİ OLDU

BİLGEM için engelli personel kontenjanında teknisyen, tekniker, yönetici asistanı, dağıtıcı kadrolarında 19 personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular için gerekli koşullara ve süreçlere TÜBİTAK ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfalarından erişilebilecek. İş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr/) üzerinden yapılacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2021

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