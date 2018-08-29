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İŞKUR'dan 12 bin kişiye yurt dışında iş! işte başvuru şartları

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

İŞKUR, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 12 bin 851 kişinin yurt dışında istihdamına aracılık etti. Peki ama İŞKUR aracılığı ile yurt dışına iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR aracılığı ile iş nasıl bulunur?.

İŞKUR'dan 12 bin kişiye yurt dışında iş! işte başvuru şartları

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yurt içinde toplam 570 bin 910 kişinin istihdamına aracılık eden kurum, yurt dışı için de iş kapısı oldu.

Haziran'da bin 466, temmuzda bin 567 kişinin yurt dışında istihdamına aracılık eden İŞKUR, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise 12 bin 851 kişiyi yurt dışına işçi olarak gönderdi.

Cezayir bin 704, Rusya bin 583, Suudi Arabistan bin 551, Kuveyt 942, KKTC 927, Almanya 850 ve Katar 613 kişiyle en fazla işçi gönderilen ülkeler olarak sıralandı.

- İstihdamlar inşaat sektöründe

Bir dönem Türk işçileri için gözde olan Libya iç çatışmalar nedeniyle cazibesini yitirdi. Bu yılın yedi aylık döneminde İŞKUR aracılığıyla Libya'ya sadece 5 işçi gönderildi.

Çin'de 3, Kırgızistan'da 4, İspanya'da ise 7 işçinin istihdamına aracılık edildi.

İŞKUR'un en fazla işçi gönderdiği ülkelerin Türk müteahhitlerinin en fazla projeyi üstlendiği ülkeler olması dikkati çekti.

Yurt dışına gönderilen işçiler ağırlıklı olarak inşaat sektöründe istihdam edilirken, ikinci sırayı ise hizmetler sektörü aldı.

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İŞKUR yurtdışı başvuru işçi alımı

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