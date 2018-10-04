FİNANS

İŞKUR'dan 6 bin kişiye iş fırsatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.10.2018 14:22 | Son Güncelleme

İş arayışı olan milyonlarca kişinin öncelikli olarak başvurduğu yerlerin başında gelen İŞKUR'da yeni iş ilanları yayınlandı. Koşullar neler? Nasıl başvuru yapılır?

İŞKUR'dan 6 bin kişiye iş fırsatı

İŞKUR aracılığı ile her gün binlerce kişi çalışmaya başlıyor. İş arayışı olan milyonlarca kişinin öncelikli olarak başvurduğu yerlerin başında gelen İŞKUR'da yeni iş ilanları yayınlandı. Yayınlanan ilanlarda 4465 büro memuru, büro işçisi, şoför ve güvenlik görevlisi, 1033 çağrı merkezi personeli, 336 veznedar ve destek memuru sekreter alınacağı duyuruldu.

İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

İŞKUR üzerinden yayımlanan 6 bin 603 personel alım ilanına başvuru koşulları her ilan için değişiyor. Kurum ve firmalara göre belirlenen bu koşulları ana başlıkları ile sizlere aktarıyoruz.

İlanlara başvuruda bulunacak adayların ise ilan metinlerinde yer alan başvuru koşullarını ayrıntılı bir şekilde incelemeleri gerekiyor.

Türk vatandaşı olmak, Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, En az ilkokul mezunu olmak (bu koşul çoğu kurum ve firma tarafından farklı olarak belirlenir.), başvuru yapılacak firma tarafından belirlenen sürücü belgesine sahip olmak, askerliğini yapmış olmak veya tecilli olmak, firmalar tarafından belirtilen yaş aralığında bulunmak, vardiyalı çalışma sistemine ayak uydurabilmek, alım yapılacak ilde ikamet ediyor veya edebilecek olmak. Bu şartların yanı sıra firmalar adaylardan eğitim şartı, sürücü belgesi şartı veya çalışma sistemi ile alakalı özel şartlar isteyebilirler.

İLANLARA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilanlara başvurular ya İŞKUR aracılığıyla yapılır ya da ilan metninde yer alan evraklar ile birlikte ilanı yayımlayan kuruma şahsen yapılır. Kadro detayları ve diğer ayrıntılar için aşağıda yer alan bağlantıları kullanabilirsiniz.

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