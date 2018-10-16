İŞKUR'dan binlerce memur adayına müjde!

İŞKUR binlerce kişiye iş umudu olmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 7 milyon 500 bin kişi İŞKUR'da yayınlanan ilanlar aracılığı ilan iş buldu. İşsizlerin her dönem ilk göz attığı yerlerden biri olan İŞKUR'da 5 bakanlık ve 31 kamu kurumu personel alım ilanı açtı. Memur olma hayali kuran binlerce vatandaş bu fırsat üzerine araştırma yapmaya başladı.
Kamu kurum ve kuruluşları kendilerine ait internet siteleri üzerinden yada Devlet Personel Başkanlığı ile Türkiye İş Kurumu üzerinden iş ilanları yayımlıyorlar. Çok sayıda kamu kurumu tarafından yayımlanan bu ilanları yayımlayan kurumların listesi şu şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Fatih Belediye Başkanlığı,Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Enez Belediye Başkanlığı, Orhaneli Belediye Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Doğanhisar Belediye Başkanlığı, KırıkkaleÜniversitesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı Astana büyükelçiliği, Sağlık Bilimleri üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Su Enstitüsü Başkanlığı, Balıkesir Üniversitesi, DHMİ, İçişleri Bakanlığı,Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Bartınkuruca Şile, Batman Belediyesi, Bitlis Hizan Belediyesi alım Çanakkale Biga, İstanbul Kadıköy Belediyesi, İstanbul PendikBelediyesi, İzmir Bornova Belediyesi, İstanbul Kadıköy Belediyesi, Çok sayıda Üniversite, il özel idaresi, öğretmenevi, orduevi gibi kurumlar.
Bu kurumların dışında ayrıca çok sayıda kamu kurumu İŞKUR üzerinden yayımladıkları ilanlar ile hem KPSS puanıyla hemde KPSS şartsız personel alımı yapacaklarını duyurdular.
Yukarıda yer alan 5 farklı bakanlık, 31 kamu kurumu tarafından yayımlanan memur alım ilanlarına başvuru yapacak adayların tamamının Devlet Memurları Kanununda yer alan başvuru koşullarını sağlamaları gerekiyor. Adayların ayrıca alım yapacak kamu kurumu tarafından belirlenen özel şartlara da haiz olmaları isteniyor. İşte o başvuru koşulları;
Devlet memurluğuna alınacak kişi Türk Vatandaşı olmalı, Söz konusu DMK 'da bulunan 40 'ıncı maddedeki yaş şatlarını taşımalı, 657 sayılı kanun içerisinde 41'inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımalı, Devlet memuru olarak alınacak kişinin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Devlet memuru olacak alınacak kişininaskerlikle ilgisinin bulunmaması , askerlik çağına gelmemiş olması, askerlik çağına gelmiş ise muzavvaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olması şartı aranıyor. Devlet memuru olarak alınacak kişinin akıl hastalığının bulunmaması gerekiyor. Özel koşullar arasında ise asgari KPSS puan şartını sağlamak, alım yapılacak pozisyona göre belirlenen eğitim şartını sağlamak ve kurumların talep ettiği tüm özel koşullara haiz olmak.
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