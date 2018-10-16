İŞKUR'dan binlerce memur adayına müjde!

İŞKUR binlerce kişiye iş umudu olmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 7 milyon 500 bin kişi İŞKUR'da yayınlanan ilanlar aracılığı ilan iş buldu. İşsizlerin her dönem ilk göz attığı yerlerden biri olan İŞKUR'da 5 bakanlık ve 31 kamu kurumu personel alım ilanı açtı. Memur olma hayali kuran binlerce vatandaş bu fırsat üzerine araştırma yapmaya başladı.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Kamu kurum ve kuruluşları kendilerine ait internet siteleri üzerinden yada Devlet Personel Başkanlığı ile Türkiye İş Kurumu üzerinden iş ilanları yayımlıyorlar. Çok sayıda kamu kurumu tarafından yayımlanan bu ilanları yayımlayan kurumların listesi şu şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Fatih Belediye Başkanlığı,Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Enez Belediye Başkanlığı, Orhaneli Belediye Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Doğanhisar Belediye Başkanlığı, KırıkkaleÜniversitesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı Astana büyükelçiliği, Sağlık Bilimleri üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Su Enstitüsü Başkanlığı, Balıkesir Üniversitesi, DHMİ, İçişleri Bakanlığı,Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Bartınkuruca Şile, Batman Belediyesi, Bitlis Hizan Belediyesi alım Çanakkale Biga, İstanbul Kadıköy Belediyesi, İstanbul PendikBelediyesi, İzmir Bornova Belediyesi, İstanbul Kadıköy Belediyesi, Çok sayıda Üniversite, il özel idaresi, öğretmenevi, orduevi gibi kurumlar.