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  4. İŞKUR geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişiyi işle buluşturdu

İŞKUR geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişiyi işle buluşturdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

İŞKUR'un 2019'da işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 1 milyon 490 bin 276'ya ulaştı - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "İş arayanları işle, işverenleri de aradıkları iş gücü ile buluşturma amacıyla yoğun çalışmalar yürüttüğümüz bir yılı geride bıraktık" - "Son istihdam rakamlarıyla İŞKUR, son 10 yılda yaklaşık 8 milyon kişinin istihdamına aracılık etmiş oldu"

ÖZCAN YILDIRIM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 2019'da işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 1 milyon 490 bin 276'ya ulaştığını bildirdi.

İşverenlerin iş gücü ihtiyaçlarını tespit edip iş arayanları bu doğrultuda, aktif iş gücü programlarıyla yetiştiren İŞKUR, işveren ile iş arayanları etkin bir şekilde eşleştirmeye devam ediyor.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de 1 milyon 247 bin 188 kişiyi işle buluşturan kurumun, 2019'da yüzde 19,5'lik artışla 1 milyon 490 bin 276 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini anlattı.

"Son istihdam rakamlarıyla İŞKUR, son 10 yılda yaklaşık 8 milyon kişinin istihdamına aracılık etmiş oldu" diyen Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl işe yerleştirilmesine aracılık edilenlerin 1 milyon 1 bin 707'si erkek, 488 bin 569'u kadınlardan oluştu. Kadınlara yönelik işe yerleştirmeye aracılık önceki yıla göre yüzde 12,2 arttı. Kurumun, işe yerleşmesine aracılık ettiklerinin 508 bin 729'u gençlerden oluştu."

- İşbaşı eğitim programlarından 402 bin kişi faydalandı

İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarını modern usta-çırak sistemi gibi gördüklerini ifade eden Selçuk, bu programlara katılımcı sayısının 2019'da önemli oranda arttığını vurguladı.

Bakan Selçuk, "İş gücüne nitelik ve tecrübe kazandırmak için düzenlenen işbaşı eğitim programlarından yararlanan sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 33,9 artarak 402 bin 393'e yükseldi." dedi.

- İşveren ile iş arayan birçok platformda buluşturuldu

İstihdama aracılık edebilmek için işverene ve iş arayana ulaşacak faaliyetler içerisinde olduklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"İş arayanları işle, işverenleri de aradıkları iş gücü ile buluşturma amacıyla yoğun çalışmalar yürüttüğümüz bir yılı geride bıraktık. İş gücü piyasasının tüm aktörleriyle ortaklaşa düzenlenen bilgilendirme toplantıları, istihdam fuarları ve kariyer günleriyle işverenlerimizi, iş arayanlarımızı birçok platformda buluşturduk. İŞKUR ve Mesleki Yeterlilik Kurumu aracılığıyla hem iş gücü piyasasını takip ve analiz ediyoruz hem de kalite ve standart belirleyip iş gücünün bu kalite ve standartlara ulaşması için politikalar uyguluyoruz, uygulamaya da devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdam, İŞKUR, türkiye iş kurumu,

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