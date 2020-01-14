İŞKUR geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişiyi işle buluşturdu

ÖZCAN YILDIRIM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 2019'da işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 1 milyon 490 bin 276'ya ulaştığını bildirdi.

İşverenlerin iş gücü ihtiyaçlarını tespit edip iş arayanları bu doğrultuda, aktif iş gücü programlarıyla yetiştiren İŞKUR, işveren ile iş arayanları etkin bir şekilde eşleştirmeye devam ediyor.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de 1 milyon 247 bin 188 kişiyi işle buluşturan kurumun, 2019'da yüzde 19,5'lik artışla 1 milyon 490 bin 276 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini anlattı.

"Son istihdam rakamlarıyla İŞKUR, son 10 yılda yaklaşık 8 milyon kişinin istihdamına aracılık etmiş oldu" diyen Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl işe yerleştirilmesine aracılık edilenlerin 1 milyon 1 bin 707'si erkek, 488 bin 569'u kadınlardan oluştu. Kadınlara yönelik işe yerleştirmeye aracılık önceki yıla göre yüzde 12,2 arttı. Kurumun, işe yerleşmesine aracılık ettiklerinin 508 bin 729'u gençlerden oluştu."