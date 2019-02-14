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İşkur: Kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 775 bin 660 kişi

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.02.2019 17:29 | Son Güncelleme

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İşkur), Ocak ayında kayıtlı işsiz sayısının 3 milyon 775 bin 660 kişi olduğunu açıkladı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49'unun erkek, yüzde 51'inin kadın, yüzde 30'unun ise 15-24 yaş grubunda olduğu belirtildi. En çok kayıtlı işsizlerin mesleklerinde ise 117 bin 48 ile satış danışmanı / uzmanı ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 112 bin 546 ile büro memuru (genel), üçüncü sırada ise 63 bin 667 ile garson (servis elemanı) olarak açıklandı.

İşkur: Kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 775 bin 660 kişi

İşkur verilerine göre, 2019 yılının ilk ayında yüzde 66'sı erkek 34'ü de kadın olmak üzere 83 bin 416 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleşen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığı belirtildi. Bu kişiler içinde 1,937 okur yazar olmayan, 1,816 okur yazar, 40 bin 221 ilkokul, 23 bin 582 orta öğretim (lise ve dengi), 7 bin 534 ön lisans, 8 bin 96 lisans, 222 yüksek lisans, 8 kişi de doktora mezunlarından oluştu. İşkur’un, işverenlerden aldığı açık iş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.8 azalarak 141 bin 403 kişi oldu. Açık işlerin yüzde 99.8’i özel sektörden alındı. İşkur verilerine göre kayıtlı işsizlerin yüzde 49’u erkek, yüzde 51’i kadın, yüzde 30'u ise 15-24 yaş grubunda.

OCAK AYINDA 684 BİN KİŞİYE 689 MİLYON 516 BİN LİRA ÖDENDİ

İşkur verilerine göre, Ocak ayında pasif istihdam politikaları kapsamında 684 bin 355 kişiye 689 milyon 516 bin 67 lira ödendi. 108 bin 359 kişi işsizlik ödeneği almayı hak ettiği, işsizlik ödeneği kapsamında 653 bin 925 kişiye 646 milyon 62 bin 550 lira ödendi. 21 bin 56 kişiye kısa çalışma ödeneği kapsamında 15 milyon 790 bin lira, 1,980 kişiye yarım çalışma ödeneği kapsamında 1 milyon 652 bin lira, 7 bin 394 kişiye ücret garanti fonu kapsamında 26 milyon 11 bin lira ödendi.

AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARINDAN 25 BİN 784 KİŞİ YARARLANDI

Aktif işgücü hizmetleri kapsamında; İşbaşı Eğitim Programı; 6 bin 37 programa 19 bin 890 kişi, Mesleki Eğitim Kursu; 189 programa 3 bin 660 kişi, Girişimcilik Eğitim Programı; 101 programa 2 bin 234 kişi katıldı. 2019 yılı Ocak ayı döneminde 6 bin 327 İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursu düzenlendiği 25 bin 784 kişi programlardan yararlandı. Programlardan yararlanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı. Danışmanlık hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 863 bin 249 bireysel görüşme yapılırken, 1047 okul ziyareti gerçekleştirildi.

2019 OCAK AYI SONU İTİBARİYLE MESLEKLERİNE GÖRE KAYITLI İŞSİZLER

Satış danışmanı / uzmanı: 117,048

Büro memuru (genel): 112,546

Garson (servis elemanı): 63,667

Sekreter: 58,135

Ön muhasebeci: 45,662

Kasiyer: 41,586

Reyon görevlisi: 39,461

Şoför-yük taşıma: 34,168

Aşçı yardımcısı: 31,638

Şoför (yolcu taşıma): 26,911

Aşçı: 24,562

Hemşire: 23,132

Klinik destek elemanı (hastane): 22,083

Güvenlik görevlisi (silahsız): 21,858

Makineci (dikiş): 20,184

Turizm ve otelcilik elemanı19,734

Güvenlik görevlisi: 19,459

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi18,331

Konfeksiyon işçisi18,175

Elektrikçi (genel): 17,976

Hasta kabul-kayıt görevlisi: 17,211

İşletmeci: 15,891

Büro yönetimi ve sekreterlik/büro yönetimi ve yönetici asistanı: 15,869

Veri giriş kontrol işletmeni: 14,128

Muhasebeci: 13,164

Bekçi: 12,987

Çocuk bakıcısı/çocuk bakım elemanı: 12,250

Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter: 11,170

Çocuk gelişimi meslek elemanı: 10,970

Pazarlamacı: 10,932

Servis komisi: 10,733

Muhasebe meslek elemanı: 10,216

Makine mühendisi: 8,302

Müşteri temsilcisi: 8,161

Güvenlik görevlisi (silahlı): 7,938

İnşaat mühendisi: 7,850

Resepsiyon görevlisi (ön büro elemanı): 7,631

Hasta ve yaşlı bakım elemanı: 7,516

Bilgisayar işletmeni (operatörü): 7,487

Ambar/depo görevlisi: 7,353

Halkla ilişkiler görevlisi: 7,332

Fırıncı ustası-unlu mamuller: 7,279

Satış temsilcisi / plasiyer: 6,980

Bahçıvan: 6,846

Kamyon şoförü: 6,700

Kamyonet şoförü: 6,597

İnsan kaynakları yönetimi meslek elemanı: 6,524

Bilgisayarlı muhasebe elemanı: 6,516

Çocuk gelişimi uzmanı: 6,448

Hasta danışmanı: 6,381

Bayan kuaförü: 6,133

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 6,107

Perakende satış elemanı (gıda): 6,035

Kaynakçı (oksijen ve elektrik): 5,937

Akaryakıt satış elemanı (pompacı): 5,807

Okul öncesi öğretmeni: 5,602

Makam şoförü: 5,476

Elektrik teknisyeni: 5,067

gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı: 4,995

Türk dili ve edebiyat öğretmeni-ortaöğretim: 4,892

Acil tıp teknisyeni: 4,832

Elektrik-elektronik mühendisi: 4,806

Dokuma konfeksiyon makineci: 4,720

İnşaat boyacısı/boyacı: 4,709

Kalite kontrolcü: 4,645

Çiftçi (tarla ürünleri): 4,645

Bilgisayar programcısı: 4,586

Taksi şoförü: 4,536

Proses işçisi: 4,492

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 4,457

Müşteri hizmetleri görevlisi/asistanı: 4,376

Market elemanı: 4,337

Evde çocuk bakım elemanı: 4,311

Çiftçi (hayvancılık): 4,308

Sevkiyat görevlisi: 4,296

Servis elemanı (garson) yardımcısı: 4,116

Diğer büro memurları: 4,029

İnşaat teknolojisi teknikeri: 4,018

Çocuk gelişimi ve eğitimi elemanı: 4,002

Ayakkabı imalatçısı: 3,964

Gıda mühendisi: 3,860

Bankacılık meslek elemanı: 3,777

Satış görevlisi: 3,759

Elektrik-elektronik teknisyeni: 3,758

Nitelik gerektirmeyen meslekler: 1,722,854

Diğer meslekler: 831,738

TOPLAM :3.775.660

KAYNAK:DHA

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İŞKUR meslek Kayıtlı işsizler satış danışmanı

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