İŞKUR - Ticaret Bakanlığı personel alımı sözlü sınav tarihi 2021: Silahlı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alımı sözlü sınavı ne zaman?

Ticaret Bakanlığı personel alımı sözlü sınav tarihi... Ticaret Bakanlığı'nın kadrosunda görevlendirmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 115 kişilik kadro ilanı yayımladı. Başvuru sonuçlarının noter kurası ile gerçekleştirildiği alımlarda sözlü sınav hakkı kazanan adaylardan, sınav sonucunda başarılı olanlar istihdam edilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda güvenlik görevlisi alımları hangi şehirde olacağı merak ediliyor. Aynı şekilde beden işçisi alım şartları ve gerekli evraklar vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Başvurular 15 Şubat itibari ile İŞKUR üzerinden yayımlandı. Noter kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda yapıldı. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili detaylar Ticaret Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinden ilan edileceği bilgisi paylaşıldı. İşte **Ticaret Bakanlığı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alımı sözlü sınav tarihleri ve başvuru koşulları...

Sözlü sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar,

Ticaret Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinde

duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin

adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim

edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri

Ticaret Bakanlığı internet adresinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek

olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava katılmak üzere sınav yerine gelecek adaylara COVID-19

Pandemisi nedeniyle ateş ölçümü yapılacak ve adaylardan sınav yerine

girişte HES Kodu talep edilecektir.

TİCARET BAKANLIĞI NOTER KURASI SONUÇLARI

Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına

uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak

suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda

yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Asıl ve yedek

adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi www.ticaret.gov.tr

adresinde ilan edilecektir. Kura çekilişi sonucunda ilan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili ortaya çıkabilecek değişiklikler Ticaret Bakanlığının

www.ticaret.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bunun için

adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu duyuru tebligat

yerine geçecektir.