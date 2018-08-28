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İŞKUR TYP Kapsamında CTE İstanbul'da personel alımı yapacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.08.2018 12:21 | Son Güncelleme

Türkiye İş Kurumu son olarak yayımlamış olduğu ilanına göre, İstanbul Bahçelievler'de bulunan Adalet Bakanlığı Ceza ve İnfaz Kurumları Tutuklu evleri ne toplum yararına Programı adında personel alımı yapacağını ilan etti. Hangi tarihlerde başvurulacak? İşte aranan şartlar hepsi haberimizde...

İŞKUR TYP Kapsamında CTE İstanbul'da personel alımı yapacak

Türkiye İş Kurumu son olarak yayımlamış olduğu ilanına göre, İsyanbul Bahçelievler'de bulunan Adalet Bakanlığı Ceza ve İnfaz Kurumları Tutuklu evleri ne toplum yararına Programı adında personel alımı yapacağını ilan etti.

Yayımlanmış olan ilana göre Toplum Yararına Programın ( TYP )'da yeni bir ilan yayımladı. Yayımlanmış olan ilana göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Kurumları ve Tutukluevleri ne Çevre temizliği alanında personel alımı yapacağını ilan etti.

Buna göre adaylardan, 18 yaşını doldurmamuş olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Öğrenci olmak, İŞKUR üzerinde kayıtlı işsiz olmak, Sosyal Yardım bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada sosyal yardım almıyor olmak ve belirtilen yaş aralığında olmak şartları aranır.

Ayrıca adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinden Toplum Yararına Programlar sekmesine tıklayarak 260929 nolu ilanı aratarak ilgili ilana ulaşabilirler. Başvurular 27 Ağustos 2018 tarihi ile başlayacak olup en geç 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılacaktır.

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personel türkiye iş kurumu CTE

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