FİNANS

İŞKUR'dan istihdam rekoru

17 Ocak 2018 15:50

İŞKUR tarihinde bir ilke imza attı. 2017 yılında 1 milyon 57 bin kişinin istihdamını gerçekleştirerek rekor kırdı.

İŞKUR'dan istihdam rekoru

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı öncesi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılının çalışma hayatı, istihdam seferberliği verileri ve sonuçları açısından tarihi bir rekorun kırıldığı yıl olduğunu söyledi.

İstihdam seferberliğinde 2017 yılında önemli başarılara imza atıldığını dile getiren Uzunkaya, şöyle konuştu:

“İŞKUR, 70 yılı aşan tarihinde ilk defa kurum kanalıyla işe yerleştirme sayısını bir milyonun üzerine çıkarmıştır. 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamını gerçekleştirdik. Bütün bunlar, milletimizin istediğinde, tek yürek olduğunda, aynı hedefe kilitlendiğinde neleri yapabileceğinin bir göstergesi. Bu başarı tesadüfen olmamıştır. İş gücü piyasasının bizden beklediği nitelikli elemanı yetiştirme noktasında bu süreçte bir yıl içerisinde 508 bin insanımızı kurslarımızda, iş başı eğitim programlarından istifade ettirdik. Türkiye tarihinde kırılan bir rekorda 2000'li yılların başında sadece 10 bin kadının istihdam edildiği bir yerde biz geçen yıl 357 bin kadınımızın, 361 bin gencimizin istihdamını gerçekleştirdik.”


Teşvikler devam edecek

Uzunkaya, aynı başarının bu yılda yakalanacağını ve teşviklerin fazlasıyla devam edeceğini belirterek, “Geçen yıl her bir artı istihdam için işverene 773 lira ödeme imkanı sağlanmıştı. Bu sene bu rakam en düşük 831 lira. Diğer taraftan da 2 bin liranın üzerine çıkanlar olacak. Bunun dışında meslek kurslarımız ve iş başı eğitim programlarımızı 3 ayla sınırlandırılmıştı, 6 aya kadar çıkacak.” dedi.

Bu yıl ilk defa esnafa yönelik 1 ile 3 eleman çalıştıran iş yerlerinin imalat sanayinde alacakları elemanlarla ilgili "bir ay senden bir ay bizden" teşvik sisteminin uygulanacağını anlatan Uzunkaya, ayrıca eğitim programlarına katılan kadınların çocuklarının bakımı için ayda 400 liralık bir eğitim teşviki verileceğini ifade etti.AA

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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 10 Oy
    BİR İŞLETMEDE 30 KİŞİ ÇALIŞIYOR,BUNUN 20 KİŞİSİ SÖZDE İŞKUR ARACILIĞI İLE İŞE BAŞLAMIŞ.GARİBİM SADECE SAĞLIKTAN FAYDALANDIĞINI,EMEKLİ PRİM GÜN SAYISINA ETKİ YAPMADIĞINI BİLMİYOR.BU KURUMUDA AKLI SIRA İSTHDAM YAPTIM DİYE ÖVÜNÜYOR,AMA KENDİ HALKINA İHANET EDİYOR.
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  • 7 Oy
    DEVLET ELİYLE VATANDAŞINI MAĞDUR EDEN YEGANE KURUM.ŞİMDİ BÜTÜN FİRMALAR İŞKUR ÜZERİNDEN İŞÇİ ALMAYA BAŞLADI.SEBEBİ İLGİNÇ SİGORTA PRİMİNDEN MUAF OLMAK.ZAVALLI HALKIM İŞE BAŞLIYOR SADECE SAĞLIKTA FAYDALANIYOR,EMEKLİ SİGORTA PRİMİ BALON OLMUŞ UÇMUŞ.GÜN GELİP E DEVLETTTEN PRİM SORGULAMA YAPTIĞINDA KOSKOCA SIFIR PRİM GÖRÜNÜYOR.İŞKUR DEVREDEN ÇIKSIN YADA YENİ DÜZENLEME OLSUN EMEKLİ PRİM GÜN SAYISINA YANSISIN.
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