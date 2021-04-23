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İSO, 23 Nisan'daki ilk Çocuk Meclisi'nde "sürdürülebilir sanayi" sözü verdi

23.04.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında oda tarihinde ilk kez Çocuk Meclisi toplantısı gerçekleştirdi.

İSO, 23 Nisan'daki ilk Çocuk Meclisi'nde "sürdürülebilir sanayi" sözü verdi

İSO açıklamasına göre, "Sürdürülebilir Gelecek İçin İSO’nun Çocuklara Taahhüdü" ana gündemi ile düzenlenen İSO Çocuk Meclisi toplantısı, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Meclis ve Meslek Komiteleri Üyelerinin çocuk ve torunlarının katılımıyla video konferans üzerinden gerçekleştirildi.

Toplantıda İSO Çocuk Meclis Başkanlığı'nı 12 yaşındaki SEV Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Alp Tamay üstlenirken, açılış konuşmasını İSO Meclisi Çocuk Yönetim Kurulu Başkanı olarak 11 yaşındaki Bahçeşehir Koleji 5. Sınıf Öğrencisi Melike Berra Görçeker gerçekleştirdi. Toplantıya İSO Meclisi ve MK Üyeleri de katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BUNDAN SONRA DAHA DİKKATLİ OLACAĞIZ"

Açıklamada, İSO Çocuk Meclisi'nde ifadelerine yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, sanayiciler olarak çocuklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma sözü verdi.

Erdal Bahçıvan şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, bugün gezegenimizin çok önemli küresel sorunları var, iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, nüfus artışı gibi. Bu noktada büyükleriniz olarak, size karşı sorumlu olduğumuzu düşünüyoruz. Biz büyükler dünyayı, doğal kaynakları biraz hor kullandık; bugünü yaşarken geleceği pek fazla dikkate almadık. Ama inanın artık bu konudaki farkındalığımız arttı. Ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı, bugün doğal kaynakları kullanırken, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözetmek, onların hayatını daha şimdiden riske atmamak demek. Doğaya, çevreye ve siz gelecek kuşaklara söz veriyoruz: Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Bu kötü gidişe artık ne siz müsaade edeceksiniz ne de biz. Bu gidişi yönlendirmekte, elbette sanayiye büyük görev düşüyor. Geleceğimizi inşa edecek sürdürülebilir bir sanayiyi size bırakmak zorunda olduğumuzu biliyor ve o doğrultuda çalışıyoruz."

"BUGÜNÜN SANAYİCİLERİNE VE BİZ ÇOCUKLARA BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Bahçıvan’dan sonra toplantıyı başlatan İSO Çocuk Meclisi Başkanı Alp Tamay ise "Bu çok özel günde Türkiye'miz sanayisinin en önemli lider örgütü olan İSO Çocuk Meclisi’ne başkanlık etmekten onur duyuyorum. Günümüzde öne çıkan en önemli unsur olan sürdürülebilirlik deyince, akla ilk doğanın sürdürülebilirliği geliyor. Biz çocuklar olarak, üretimin ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasını, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için kurumsal yönetimin yaygınlaştırılmasını, iklim değişikliği konusunda daha fazla farkındalık yaratılmasını, dünyanın gelişmiş ülkelerinin 2050 yılı sıfır karbon hedefinin gerçekleşmesini istiyoruz.
Bütün bunların gerçekleşmesi için bugünün sanayicilerine ve biz çocuklara büyük sorumluluk düşüyor. Bizler, bu sorumluluğumuzun bilincinde olan çocuklar olarak, nesilden nesile aktarılacak sürdürülebilir üretim ve gelişme bilincinin yaşam tarzımız haline gelebilmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, çevre bilincinin tüm topluma ve dünyaya yaygınlaştırılabilmesi ve Türkiye'mizin sürdürülebilir büyümesi ve dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi için yer alması için yılmadan çalışacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZLERE NASIL BİR TÜRKİYE BIRAKACAKSINIZ?"

İSO Çocuk Yönetim Kurulu Başkanı Melike Görçeker de şunları aktardı:

"Bizlerin geleceğini şekillendirmede karar verici olan siz değerli büyüklerimiz, yarının Türkiye’sinin mimarlarısınız. Peki bizlere nasıl bir yarının Türkiye’si bırakmayı hayal ediyorsunuz? Bu sorunun cevabı bizim için çok önemli. İklim değişikliği, kaynakların verimli kullanılması, toplumların refah içerisinde yaşayabilmesi için sürdürülebilir üretimin sağlanması gibi önemli konularda toplumsal farkındalığın oluşturulması, bugünkü karar alıcıların, üzerinde dikkatle durması gereken başlıklar olarak karşımızda. Ancak sadece başlık olarak değil bu konular üzerinde biz çocuklardan başlamak üzere toplumda kapsamlı bir farkındalık kampanyası başlatılmasını yarının dünyası için çok önemli görüyorum. Siz değerli sanayici büyüklerimin, bu konuda öncü olabileceğinizi düşünüyorum. İSO’nun değerli yöneticilerinden geleceğimiz için yol gösterici olacak adımlar bekliyoruz. Çok daha güzel 23 Nisanlar için, yarınlarımızı ellerimizden almayın."

ÇOCUKLAR İÇİN "İSO 2 BİN ÜYE ORMANI"NA BİRER FİDAN DİKİLDİ"

Öte yandan açıklamaya göre, toplantıda söz alan Çocuk Meclis Üyeleri, iklim değişikliği konusunda daha fazla farkındalık yaratılması, suyun ve havanın temiz kalması, atıkların çevreye zarar vermemesi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri işlerde çalışmak gibi taleplerde bulundu. İSO, günün anlam ve önemine ithafen meclis toplantısına katılan tüm çocuklar adına İSO 20 bin Üye Ormanı’nda birer fidan dikerek sertifikalarını kendilerine takdim etti.

AA

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