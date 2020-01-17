FİNANS
  4. İSO Başkanı Bahçıvan: "Enerji tüketimi arttığında verimlilik önem kazanıyor"

İSO Başkanı Bahçıvan: "Enerji tüketimi arttığında verimlilik önem kazanıyor"

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

"Enerji verimliliği yatırımları sermaye gerektiriyor. Türkiye'de uygulanan teşvikler de belli bir düzeyde sanayiciye destek oluyor. Bu desteklerin sanayimiz için cazip hale getirilmesinin, enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasına büyük faydası olacaktır" - "Türkiye'de uygulanan teşvikler de belli bir düzeyde sanayiciye destek oluyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Türkiye'nin enerji tüketimi arttıkça enerji verimliliği her zamankinden daha fazla değer kazanıyor." dedi.

İSO'nun geleneksel çevre ve enerji ödülleri kapsamında bu yıl ikincisini düzenlediği Enerji Verimliliği Ödülleri törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda sanayici katıldı.

Ödül töreninde konuşan Bahçıvan, Enerji Verimliliği ödülleri ile toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Enerji, arzu ettiğimiz yüksek ve sürdürülebilir büyüme ile toplumsal refah artışı için çok önemli bir role sahip. Türkiye'nin enerji tüketimi arttıkça enerji verimliliği her zamankinden daha fazla değer kazanıyor. Sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabetçiliğin en temel unsurlarından enerji verimliliği, kaynakların doğru kullanılmasının kendini göstereceği en önemli alanlardan biri. Kaynakları kıt olan bir ülke olarak, enerji verimliliğini doğru modellersek buradan kaynak yaratabiliriz ve böylece ülkemiz kazanır.

Enerji verimliliği yatırımları sermaye gerektiriyor. Türkiye'de uygulanan teşvikler de belli bir düzeyde sanayiciye destek oluyor. Bu desteklerin sanayimiz için cazip hale getirilmesinin, enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasına büyük faydası olacaktır. Yenilenebilir enerji, öz kaynaklarımızın kullanılması, enerji ithalatımızın azaltılması yoluyla ödemeler dengesinin iyileştirilmesi, üretim sürecinde enerji girdi maliyetlerini düşürmesi ve çevresel etkilerinin az olması sebebiyle büyük önem arz ediyor."

Sanayinin enerji ihtiyacının sürekli, kaliteli ve uygun maliyetle karşılanmasının, üretimin devamı için elzem olduğunu belirten Bahçıvan, tüketicilerin elektriklerini tamamen yenilenebilir enerjiden karşılamak istemeleri halinde kullanılabilecek yeni bir tarife modelinin çalışıldığını ve bu mevzuatın da en kısa sürede yayımlanmasını beklediklerini ifade etti.

Bahçıvan, ayrıca yapımı planlanan iki nükleer güç tesisinin tedarik sisteminde yer almak isteyen firmaların bireysel çabalarının yetersiz kaldığını, nükleer sanayi sektörü oluşturulması adına ulusal bir plan ve program dahilinde kamu tarafından finanse edilerek yerli sanayiyi destekleyecek ve yönlendirecek bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bahçıvan, 2019 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın atmış olduğu önemli ve stratejik adımlara şahit olduklarını söyledi.

İstanbul Sanayi Odası olarak Türkiye'nin ekonomik, toplumsal, çevresel, kültürel ve bilimsel konularında çözüm arayışlarının parçası olmaya dayalı bir sorumluluk almasını benimsediklerini kaydeden Bahçıvan, enerji ve ekonomik gelişmeler birbirinden asla ayrılamaz. Bu bağlamda zorlu iki yılı geride bıraktıklarını belirtti.

- "Büyük Ölçekli İşletme Enerji Verimliliği Projesi" kategorisinde birinci TÜPRAŞ İzmir Rafineri

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Enerji Verimliliği Ödüllerinde, "Büyük Ölçekli İşletme Enerji Verimliliği Projesi" kategorisinde birinciliğe U-7000 Revamp ile Enerji Tasarrufu projesiyle TÜPRAŞ İzmir Rafineri layık görülürken, ikinci Yüksek Verimli Buz Soğutmalı Vakum Sistemi ile Enerjide Sürdürülebilirlik projesiyle Besler Gıda, üçüncü Atık Isının Isı Pompası Kullanılarak Sıfır Ayakiziyle Geri Kazanılması projesiyle Tofaş, dördüncü Şişecam Enerji İzleme Sisteminde Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti Uygulaması projesiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., beşinci ise Elektrik, Doğalgaz Kaynaklarının Verimli Kullanılması projesiyle Organik Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Rekabet Kurumu açıkladı! 4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezasıRekabet Kurumu açıkladı! 4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezası
İSO/Bahçıvan: Enerji verimliliği doğru modellenirse ülkemiz kazanırİSO/Bahçıvan: Enerji verimliliği doğru modellenirse ülkemiz kazanır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıva,

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Maaşlar belli oldu! 10 bin 431 TL

Maaşlar belli oldu! 10 bin 431 TL

Ödemeler bugün hesaplarda

Ödemeler bugün hesaplarda

Bir banka daha konut kredisi faizinde indirime gitti

Bir banka daha konut kredisi faizinde indirime gitti

81 ile gönderildi' Cezası var

81 ile gönderildi' Cezası var

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Çifteler’e şeker fabrikası kuruluyor

Çifteler’e şeker fabrikası kuruluyor

Bakan Dönmez: ’’2019 yılı sonunda 91 bin 300 MW’lık toplam kurulu gücümüzün yüzde 62’si yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluştu’’

Bakan Dönmez: ’’2019 yılı sonunda 91 bin 300 MW’lık toplam kurulu gücümüzün yüzde 62’si yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluştu’’

Rekabet Kurumu açıkladı! 4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezası

Rekabet Kurumu açıkladı! 4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezası

İSO/Bahçıvan: Enerji verimliliği doğru modellenirse ülkemiz kazanır

İSO/Bahçıvan: Enerji verimliliği doğru modellenirse ülkemiz kazanır

Kırsal kalkınma için 38 projeye 52 milyon lira hibe verilecek

Kırsal kalkınma için 38 projeye 52 milyon lira hibe verilecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.