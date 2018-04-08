İSO Başkanı Bahçıvan güven tazeledi

Seçim sonucunda İSO’da 2018-2022 yılları arasında görev yapacak yönetim kurulu asil üyeleri; Erdal Bahçıvan, Adnan Dalgakıran, İrfan Özhamaratlı, Sadık Ayhan Saruhan, Sultan Tepe, Bekir Yelken, Kemal Akar, İsmail Cenk Çimen, Vehbi Canpolat, Cemal Keleş, Mustafa Tacir’den oluştu. İSO yönetim kuruluna yeni giren üyeler de Akar, Çimen, Canpolat, Keleş ve Tacir oldu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede, "İstanbul Sanayi Odası, kurumsal çimentosunun ve kültürünün güçlenerek devam ettiğini örnek bir şekilde bir kez daha kanıtladı. Ne mutlu bizlere... Seçimlere rekor katılım ve destekle bizlere bu teveccühü gösteren tüm sanayicilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Erdal Bahçıvan, böylece 2013-2017 döneminin ardından 2022 yılına kadar İSO'da ikinci kez Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.

İSO yönetim kurulu yedek üyeleri ise Bülent Taş, İbrahim Aydoğan, Ramazan Güven, Ayşegül Çapan, İlhan Bayrak, Nuri Gürcan, Hüseyin Çetin, Yüksel Özyurt, Nesim Bensusan ve İsmet Akkaya’dan oluştu. Seçimlerde ayrıca disiplin kurulunda 6 asil üye ve 6 yedek üye ile TOBB delegeleri olarak 23 asil ve 23 yedek üye de belirlendi.

İSO Meclis Başkanı yeniden Zeynep Bodur Okyay oldu

İSO yönetim kurulu ile aynı gün yapılan yeni dönemin ilk meclis toplantısında, İSO Meclis Başkanlık Divanı da seçildi. Oylama sonucunda Zeynep Bodur Okyay, İSO Meclis Başkanlığı'na yeniden seçildi. İSO Meclis başkan vekilleri Hasan Büyükdede ile Ayhan Yavrucu, katip üye de Serdar Urfalılar oldu.

Okyay yaptığı teşekkür konuşmasında, Türkiye'nin ancak sanayi ile büyümesi halinde istikrarlı bir şekilde gelişebildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yarınımızı bugünden daha müreffeh kılmanın anahtarı sanayide. Bir yandan ihtiyaç duyduğumuz yüksek teknoloji sektörlerine yoğunlaşmamız, diğer yandan mevcut işlerimizi geleceğin ihtiyaçlarına adapte etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken ülkenin tüm dinamiklerinin bir uyum içinde çalışması şart. Türkiye için çağın dayattığı gibi, geleceği tasarlayacak bir sistemi kurarken bu sistemde üretim ekonomisinin önceliklenmesini sağlamak üzere gayret göstermemiz, misyonumuzun gereği. Ben, İSO Meclisi ve yönetiminin, tıpkı geride kalan 66 yılda olduğu gibi bu misyonu gerçekleştirmek için üzerine düşeni fazlasıyla gerçekleştireceğine inanıyorum."