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  4. İSO İstanbul İmalat PMI Aralık’ta 52.6’ya geriledi

İSO İstanbul İmalat PMI Aralık’ta 52.6’ya geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

İstanbul Sanayi Odası (İSO) İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Kasım ayındaki 54.2 düzeyinden Aralık’ta 52.6’ya geriledi.

İSO İstanbul İmalat PMI Aralık’ta 52.6’ya geriledi

İstanbul, 2 Ocak (DHA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Kasım ayındaki 54.2 düzeyinden Aralık’ta 52.6’ya geriledi.
İSO İstanbul İmalat PMI raporunda, söz konusu düşüşe rağmen sektörde güçlü bir iyileşmeye dikkat çekildi. Faaliyet koşullarının üst üste dört ay boyunca güçlendiği ve yeni siparişlerin Aralık’ta artmaya devam ederek yükseliş eğilimini beşinci aya taşıdığı belirtildi.
IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI anketi hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Aralık ayı İstanbul imalat PMI verileri, 2018’in ilk üç ayından bu yana sektör açısından en iyi çeyreğin geride kaldığını gösterdi. Firmalar 2020’ye güçlü bir başlangıç yaparken yıl ilerledikçe büyümenin devam edeceği yönünde umut sahibi oldukları gözlendi.”
İSO raporuna göre;
- Büyüme, Kasım ayına kıyasla yavaşlamakla birlikte güçlü düzeyde ölçüldü. Anket katılımcıları yeni siparişlerdeki yükselişi genel olarak piyasa koşullarındaki iyileşmeye bağlarken, yeni ihracat siparişleri de arttı fakat bu artış, toplam yeni siparişlere göre daha düşük düzeyde hesaplandı.
- Yeni siparişlerdeki artış, 2019’un sonunda sektörün diğer göstergelerinde de büyümeyi teşvik etti. İstanbul’da imalat üretimi artmaya devam ederken, yeni istihdamda gözlenen belirgin artış bu gelişmeyi destekledi. İşletme kapasitesindeki artış, firmaların mevcut işlerini azaltmalarına yardımcı oldu. Ancak birikmiş işlerdeki düşüş son 28 ayın en düşük düzeyindeydi.
- Firmalar, üretimdeki büyümeyi desteklemek için satın alma faaliyetlerini artırırken girdi stokları son üç ayda ikinci kez yükseldi. Aralık’ta girdi maliyetleri enflasyonu gerilemeye devam etti ve üst üste yedi ay azalmanın yanında, mevcut fiyat artışı eğiliminin başladığı Mayıs 2009’dan beri en düşük düzeyde gerçekleşti. Bazı katılımcılar ham madde fiyatlarının azaldığını belirtti.
- Firmalar nihai ürün fiyatlarını son dört ayda ilk kez artırdı. Ancak imalatçıların yeni siparişlerdeki büyümenin sürmesini desteklemek amacıyla fiyat artışlarını sınırlandırması, enflasyonu ılımlı düzeyde tuttu. (Grafik)

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