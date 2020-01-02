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  4. İSO Türkiye İmalat PMI Aralık’ta değişmeyerek 49.5 oldu

İSO Türkiye İmalat PMI Aralık’ta değişmeyerek 49.5 oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Aralık’ta bir önceki aya göre değişmedi ve 49.5 oldu.

İSO Türkiye İmalat PMI Aralık’ta değişmeyerek 49.5 oldu

İstanbul, 2 Ocak (DHA) - İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Aralık’ta bir önceki aya göre değişmedi ve 49.5 oldu.
Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden ve imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İSO Türkiye PMI verisi, faaliyet koşullarında hafif bir yavaşlamaya işaret ederken, buna rağmen Aralık ayındaki 49.5 düzeyi, 2019 yılı ortalamasının üzerinde hesaplandı.
IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Son PMI verilerine göre, Türk imalat sektörü 2019’un sonunda toparlanma yolunda ilerlemeye devam etti. Bu durum, son dönemde resmi sanayi üretimi verilerinde kaydedilen artışların süreceğini gösteriyor. İmalatçılar halen devam eden zorlu faaliyet koşullarına ve uluslararası talep ortamında süregelen zayıflıklara rağmen bundan bir yıl öncesiyle kıyaslandığında, 2020 yılına daha yüksek bir güvenle bakıyorlar.”
İSO Türkiye İmalat PMI Aralık Ayı raporuna göre;
- Üretim, 2019’un son ayında üst üste ikinci ay arttı ve bu artış ılımlı düzeyde olmasına rağmen Kasım ayına göre güçlendi. Anket katılımcıları, yeni siparişlerdeki iyileşme belirtilerinin üretim artışını teşvik ettiğini söyledi. Çok sınırlı bir yavaşlama gösteren yeni siparişler, büyük ölçüde istikrarlı görünümünü sürdürdü.
- Yeni ihracat siparişlerinde ise hız kaybı devam etti ancak düşüş son beş ayın en düşük düzeyindeydi. İstihdamda üst üste iki aydır yaşanan yavaşlama, imalatçıların mevcut iş yükünü karşılamak için yeterli işgücüne sahip olduğunu gösterdi. Birikmiş işlerin daha da azalması, bu durumu destekledi.
- Aralık ayında üretim gereksinimlerindeki artışa bağlı olarak firmalar satın alma faaliyetlerini hızlandırdı. Bu durum, yaklaşık iki yıldır süren düşüşün ardından girdi alımlarının yatay seyretmesine yardımcı oldu. Üretimdeki büyüme hızının stok artışını desteklemekte yetersiz kalmasına bağlı olarak, nihai ürün stokları gerilemeye devam etti. Kasım’da yaklaşık beş yılın en düşük düzeyine gerileyen girdi maliyetleri enflasyonu yılın son ayında yükseldi, ancak seri ortalamasının belirgin şekilde altında kaldı. Girdi fiyatlarının arttığını bildiren firmalar, bu durumu para birimindeki zayıflığa bağladı. Maliyet yüklerindeki artış, firmaların satış fiyatlarını hafifçe yükseltmesine yol açtı ve böylece fiyatlardaki üç aylık düşüş eğilimi sona erdi. (Grafik)

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