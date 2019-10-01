FİNANS

İSO Türkiye İmalat PMI eylülde 50'ye yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2019 12:07 | Son Güncelleme

İSO Türkiye İmalat PMI eylülde eşik değer olarak kabul edilen 50'ye ulaşırken, faaliyet koşullarında 17 aydır süren yavaşlama eğilimi de sona ermiş oldu

İSO Türkiye İmalat PMI eylülde 50'ye yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 50'ye yükseldi.

İSO tarafından Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin eylül ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansının ölçümlenmesinde referans kabul edilen İSO Türkiye İmalat PMI eylülde eşik değer olarak kabul edilen 50 seviyesine yükseldi. İSO İmalat PMI, ağustos ayında 48 düzeyinde gerçekleşmişti.

İSO İmalat PMI'nın eylülde 50'ye yükselmesi ile sektör daha istikrarlı bir görünüme kavuşurken, faaliyet koşullarında 17 aydır süren yavaşlama eğilimi de sona ermiş oldu.

Yeni siparişler eylülde son bir buçuk yıllık dönemde ilk kez büyüme gösterdi. Yeni ihracat siparişlerinde ise yavaşlama devam etti. Toplam yeni siparişlerdeki yükseliş, bazı firmaları üçüncü çeyreğin sonunda üretimi artırmaya teşvik etti.

Diğer taraftan, anket katılımcıları zorlu ekonomik ortamın devam ettiğini belirtti. Böylece eylül ayında üretim yatay seyretti. Yeni siparişlerin yeniden büyümeye başlamasıyla birlikte istihdam son 14 ayda ilk kez artış kaydetti ancak yeni siparişlerde olduğu gibi istihdamdaki artış da sınırlı düzeyde gerçekleşti.

Girdi maliyetleri enflasyonu dört ay boyunca azalarak eylülde son üç yılın en düşük düzeyinde kaydedildi. Türk lirasındaki zayıflık nedeniyle girdi maliyetleri artmaya devam ederken son dönemde para biriminde sağlanan göreli istikrarın enflasyondaki yavaşlamayı desteklediği belirtildi.

Anket sonuçlarına göre, eylülde maliyetler üzerindeki baskının azalması, imalatçılara son sekiz ayda ilk kez satış fiyatlarını indirme olanağı sağladı. Yeni siparişler büyüme bölgesine geçerken, devam eden zorlu piyasa koşullarının etkisiyle imalatçıların stok artırma konusundaki isteksizliği devam etti.

Bunun sonucu olarak, satın alma faaliyetleri, girdi stokları ve nihai ürün stokları eylülde geriledi.

İSO İSTANBUL İMALAT PMI EYLÜLDE 51,9'A YÜKSELDİ

İSO İstanbul İmalat PMI ağustos ayında bulunduğu 49,6 seviyesinden yükselişe geçerek eylülde 51,9'a çıktı. Eşik değer olarak kabul edilen 50'nin üzerine çıkan endeks, sektörün faaliyet koşullarında ılımlı bir güçlenmeye işaret etti ve böylece Temmuz 2018'den beri ilk kez iyileşme gerçekleşti.

Faaliyet koşullarındaki iyileşmede, talebin güçlendiğine ilişkin işaretler belirleyici oldu. Yeni siparişler üst üste ikinci ay artarken, artış hızı Şubat 2018'den beri görülen en yüksek oranda gerçekleşti. Yeni ihracat siparişlerindeki artış ise oldukça ılımlı düzeyde kaydedildi.

Yeni siparişlerdeki iyileşmeye paralel olarak üretim de arttı. Böylece üretim son 3 ayda ikinci kez artış gösterdi.

Üretimdeki büyümeyi desteklemek amacıyla imalatçılar hem istihdam düzeyini hem de satın alma faaliyetlerini artırdı. İstihdam yaratma hızı Mart 2018'den beri en yüksek düzeyde gerçekleşirken, girdi alımları ise son 15 ayda ilk kez artış kaydetti.

Girdi fiyatlarındaki artış, Ocak 2015'ten beri kaydedilen en düşük oranda ve seri ortalamasının belirgin bir şekilde altında ölçüldü. Maliyet enflasyonundaki gerileme, imalatçıların nihai ürün fiyatlarını düşürmesine de imkan sağladı. Fiyatlarda kaydedilen ılımlı düşüşle birlikte nihai ürün fiyatlarındaki altı aylık enflasyon sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, "Türkiye PMI anketinin son verilerindeki en önemli pozitif bulgu, yeni siparişlerin büyüme bölgesine geçmesi oldu. Bu sayede üretim istikrar kazanırken istihdamda da artış gerçekleşti. Mevcut eğilimin devam etmesi halinde, veriler 2019'un son çeyreğinde büyümenin güçlenebileceğine ve zorlu bir dönemin ardından firmaların bazı olumlu haberler alabileceğine işaret ediyor." değerlendirmelerinde bulundu.

KAYNAK:AA

Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası
Marketlerde yeni dönem başlıyorMarketlerde yeni dönem başlıyor
Balıkçıların gözünü meclise çeviren kanun yoldaBalıkçıların gözünü meclise çeviren kanun yolda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sanayi Odası Yöneticileri Endeksi (PMI)

En Çok Okunan Haberler

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Altında son durum! İşte rakamlar...

Altında son durum! İşte rakamlar...

700 personel alınacak

700 personel alınacak

Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönem

Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönem

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

Market fiyatlarını karşılaştırmada mobil dönem

Marketlerde yeni dönem başlıyor

Balıkçıların gözünü meclise çeviren kanun yolda

Balıkçıların gözünü meclise çeviren kanun yolda

Merkez'den 'altın swap' hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Tonlarca domates kabzımalların elinde kaldı

Kilosu 10 TL'den 70 kuruşa düştü!

Bir zamanlar Türkiye’nin her iline ayakkabı gönderiyorlardı ama şimdi...

Bir zamanlar Türkiye’nin her iline ayakkabı gönderiyorlardı ama şimdi...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.