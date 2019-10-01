İSO Türkiye İmalat PMI eylülde 50'ye yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 50'ye yükseldi. İSO tarafından Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin eylül ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansının ölçümlenmesinde referans kabul edilen İSO Türkiye İmalat PMI eylülde eşik değer olarak kabul edilen 50 seviyesine yükseldi. İSO İmalat PMI, ağustos ayında 48 düzeyinde gerçekleşmişti. İSO İmalat PMI'nın eylülde 50'ye yükselmesi ile sektör daha istikrarlı bir görünüme kavuşurken, faaliyet koşullarında 17 aydır süren yavaşlama eğilimi de sona ermiş oldu. Yeni siparişler eylülde son bir buçuk yıllık dönemde ilk kez büyüme gösterdi. Yeni ihracat siparişlerinde ise yavaşlama devam etti. Toplam yeni siparişlerdeki yükseliş, bazı firmaları üçüncü çeyreğin sonunda üretimi artırmaya teşvik etti. Diğer taraftan, anket katılımcıları zorlu ekonomik ortamın devam ettiğini belirtti. Böylece eylül ayında üretim yatay seyretti. Yeni siparişlerin yeniden büyümeye başlamasıyla birlikte istihdam son 14 ayda ilk kez artış kaydetti ancak yeni siparişlerde olduğu gibi istihdamdaki artış da sınırlı düzeyde gerçekleşti.

Girdi maliyetleri enflasyonu dört ay boyunca azalarak eylülde son üç yılın en düşük düzeyinde kaydedildi. Türk lirasındaki zayıflık nedeniyle girdi maliyetleri artmaya devam ederken son dönemde para biriminde sağlanan göreli istikrarın enflasyondaki yavaşlamayı desteklediği belirtildi. Anket sonuçlarına göre, eylülde maliyetler üzerindeki baskının azalması, imalatçılara son sekiz ayda ilk kez satış fiyatlarını indirme olanağı sağladı. Yeni siparişler büyüme bölgesine geçerken, devam eden zorlu piyasa koşullarının etkisiyle imalatçıların stok artırma konusundaki isteksizliği devam etti. Bunun sonucu olarak, satın alma faaliyetleri, girdi stokları ve nihai ürün stokları eylülde geriledi. İSO İSTANBUL İMALAT PMI EYLÜLDE 51,9'A YÜKSELDİ İSO İstanbul İmalat PMI ağustos ayında bulunduğu 49,6 seviyesinden yükselişe geçerek eylülde 51,9'a çıktı. Eşik değer olarak kabul edilen 50'nin üzerine çıkan endeks, sektörün faaliyet koşullarında ılımlı bir güçlenmeye işaret etti ve böylece Temmuz 2018'den beri ilk kez iyileşme gerçekleşti.