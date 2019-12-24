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Isparta’da 53 bin metrekare alanda 5 bin ton mantar üretimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 16:47 | Son Güncelleme

Isparta’da son yıllarda büyük rağbet gören mantar üretimi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sunduğu Genç Çiftçi Destek Projesi ile TKDK ile hızla artmaya devam ettiğini kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Enver Murat Dolunay, "Çiftçilerimiz mantar yetiştiriciliğine, pazar sorununun olmaması, üretimin kısa zamanda gerçekleşmesi ve ürünün parasının kısa zamanda dönmesinden dolayı rağbet göstermektedir.

Isparta’da son yıllarda büyük rağbet gören mantar üretimi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sunduğu Genç Çiftçi Destek Projesi ile TKDK ile hızla artmaya devam ettiğini kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Enver Murat Dolunay, "Çiftçilerimiz mantar yetiştiriciliğine, pazar sorununun olmaması, üretimin kısa zamanda gerçekleşmesi ve ürünün parasının kısa zamanda dönmesinden dolayı rağbet göstermektedir. Bu sebeplerden dolayı önümüzdeki yıllarda da mantar üretim alanlarının artacağı düşünülmektedir” dedi.

Kentte, özellikle Eğirdir Serpil Köyü ve Sarıidris Kasabası’nda yoğunlukta olan mantar üretimi, yaklaşık 12 yıldan bu yana sürdürülüyor.

Kültür ve İstiridye Mantarı olarak, 2 alanda yoğunlaşan üretimin, merkez ilçe ve köyler, Atabey ilçesi ve köyleri, Eğirdir ilçesi ve köyleri, Gelendost ilçesi ve köyleri ile Yalvaç ilçesi ve köylerinde yapılan üretim ile günlük ortalama 15 - 18 ton dolayında olduğu açıklandı.

Tarım ve Orman Isparta İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, üretimin yıllık bazda 4 bin 500 - 5 bin ton dolayında olduğu ifade edildi.

İl genelinde, küçük aile işletmeciliği şeklindeki mantar üretiminde artışın her geçen gün devam ettiği kaydedilirken, şu an hali hazırda yaklaşık 53 bin metrekarelik alanda kültür istiridye mantar üretim alanının bulunduğu ve yaklaşık 300 çiftçinin, bina ve çadır altı gibi alanlarda üretim yaptığı belirtildi.

Dolunay: “Yetişme süresi ve getirisi bakımından mantar üretim alanlarının artacağı düşünülmektedir”

Özellikle, 2016-2018 yıllarında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uyguladığı genç çiftçi projesi kapsamında 32 çiftçinin bu projeden yararlanarak çalışma yaptığına dikkat çekildiğini dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay, “İlimizin mantar üretiminin büyük çoğunluğu kültür mantarı olup, az miktarda istiridye mantarı üretilmektedir. Günlük mantar üretimimizin yaklaşık yüzde 60’ı Eğirdir ilçesinde, yüzde 25’i merkez ve Atabey’de, yüzde 15’i ise diğer İlçelerimizde yapılmaktadır. Üretimi gerçekleştirilen bu mantarlardan, Bakanlığımız hasat öncesi pestisit denetimi projesi kapsamında numuneler alınmakta, ayrıca üreticilerimiz pestisit kullanımı konusunda bilgilendirilmekte ve bilinçlendirilmektedir" dedi.
İl Müdürü Dolunay açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi; “Çiftçilerimiz mantar yetiştiriciliğine, pazar sorununun olmaması, üretimin kısa zamanda gerçekleşmesi ve ürünün parasının kısa zamanda dönmesinden dolayı rağbet göstermektedir. Bu sebeplerden dolayı önümüzdeki yıllarda da mantar üretim alanlarının artacağı düşünülmektedir”.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Isparta Tarım ve Orman Bakanlığı Genç Çiftçi Destek Projesi

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