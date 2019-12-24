Isparta’da 53 bin metrekare alanda 5 bin ton mantar üretimi

Isparta’da son yıllarda büyük rağbet gören mantar üretimi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sunduğu Genç Çiftçi Destek Projesi ile TKDK ile hızla artmaya devam ettiğini kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Enver Murat Dolunay, "Çiftçilerimiz mantar yetiştiriciliğine, pazar sorununun olmaması, üretimin kısa zamanda gerçekleşmesi ve ürünün parasının kısa zamanda dönmesinden dolayı rağbet göstermektedir. Bu sebeplerden dolayı önümüzdeki yıllarda da mantar üretim alanlarının artacağı düşünülmektedir” dedi.

Kentte, özellikle Eğirdir Serpil Köyü ve Sarıidris Kasabası’nda yoğunlukta olan mantar üretimi, yaklaşık 12 yıldan bu yana sürdürülüyor.

Kültür ve İstiridye Mantarı olarak, 2 alanda yoğunlaşan üretimin, merkez ilçe ve köyler, Atabey ilçesi ve köyleri, Eğirdir ilçesi ve köyleri, Gelendost ilçesi ve köyleri ile Yalvaç ilçesi ve köylerinde yapılan üretim ile günlük ortalama 15 - 18 ton dolayında olduğu açıklandı.

Tarım ve Orman Isparta İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, üretimin yıllık bazda 4 bin 500 - 5 bin ton dolayında olduğu ifade edildi.