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  4. İsrail doğal gazı, Ürdün'e akmaya başladı

İsrail doğal gazı, Ürdün'e akmaya başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2020 13:03 | Son Güncelleme

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ülkesinin ilk defa enerji ihracatçısı konumuna geldiğini söyledi

KUDÜS (AA) - İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ülkesinin Akdeniz’deki doğal gaz sahalarından Leviathan’dan Ürdün'e gaz akışının başladığını duyurdu.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Steinitz, Leviathan sahasından Ürdün'e doğal gaz akışının başladığını ve ülkesinin ilk defa enerji ihracatçısı konumuna geldiğini belirtti.

Steinitz, Mısır'a da 1 hafta ila 10 günlük süre zarfında aynı sahadan doğal gaz aktarımının başlayacağını ifade etti.

Ürdün hükümeti, Eylül 2016'da 15 yıl süreyle İsrail'den 45 milyar metreküp doğal gaz alımını içeren bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma, ülkede protestolara neden olurken, Ürdün yönetimi 2018'de boru hattı döşemeye başlamıştı.

İsrail’in Akdeniz’deki en büyük doğal gaz sahaları Leviathan ve Tamar’da, toplam yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz İsrail Ürdün

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