FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşsizlik maaşı ne kadar 2021? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru ve sorgulama ekranı

İşsizlik maaşı ne kadar 2021? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru ve sorgulama ekranı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2021 09:55 | Son Güncelleme

Ocak ayı işsizlik maaşı ödemelerinin yapılmasından sonra vatandaşlar tarafından işsizlik maaşı ödemeleriyle ilgili araştırmalar yapılıyor. Buna göre, işsizlik maaşı ne kadar 2021? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşte işsizlik maaşı başvuru ve sorgulama ekranı

İşsizlik maaşı ne kadar 2021? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru ve sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin ödeme tarihlerini duyurmasının ardından bazı vatandaşlar işsizlik maaşı başvuru süreciyle alakalı araştırma yapmaya başladı. Bu doğrultuda işsizlik maaşı ne kadar 2021 sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İşte detaylar...

OCAK AYI İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?

Vatandaşlar, Ocak ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair bir süredir detaylı bir araştırma içerisindeydi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Ocak 2021 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına 5 Şubat 2021 tarihinde yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtmişti. 5 Şubat 2021 tarihinde ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz." şeklinde güncel bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla Ocak ayı ödemeleri vatandaşların hesabına geçmiş oldu.

2021 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Her sene asgari ücrete bağlı şekilde değişen işsizlik maaşı 2021 yılında da farklılaştı. Buna göre 2020 senesinde 1168 TL olan işsizlik maaşı 2021 yılında 1420 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar son 4 aylık sürede aldıkları maaşa göre de farklı işsizlik maaşları alabiliyorlar. Buna göre 2020 yılında 1389 TL alanların maaşı 1688 TL'ye, 2336 TL alanların maaşı ise 2840 TL'ye yükseldi.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI

  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinin ardından 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen giderek ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler haricinde 30 gün içinde başvurulmaması durumunda, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılıyor ya da güncelleniyor. Bu sayede sigortalı işsizliklerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerinin alması sağlanıyor. Dolayısıyla, vekaletname ile başvuru yapılması imkanı olmuyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

İşsizlik ödeneği başvuruları takip eden ayın sonuna dek sonuçlandırılıyor. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak kişinin kendisine ödeniyor. Ödeme tarihini öne çekme konusunda ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkili oluyor. Sistemde kayıtlı iBAN numarası bulunan vatandaşların hesaplarına yatırılırken bilgileri bulunmayanlar ise T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanları ile beraber bir PTTBank şubesinden ödeneklerini alabiliyorlar.

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım ayı İş Gücü İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 14,8 oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Online alışveriş yüzde 72 arttıOnline alışveriş yüzde 72 arttı
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?2021 emekli maaşı zammı ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı
Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı
Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı
Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı
Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama
Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama
Elon Musk'tan yeni paylaşım! Bu kez Ay'a bayrak dikti
Elon Musk'tan yeni paylaşım! Bu kez Ay'a bayrak dikti
Bakan Selçuk duyurdu: Yıl sonuna kadar uzatıldı
Bakan Selçuk duyurdu: Yıl sonuna kadar uzatıldı
Bakan Elvan tarih vererek duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Bakan Elvan tarih vererek duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var
Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak
Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekonomik güven endeksi Şubat'ta azaldı
Ekonomik güven endeksi Şubat'ta azaldı
TURK İlaç ve Serum Sanayi halka arz tarihi, banka bilgileri 2021: TURK İlaç ve Serum Sanayi 2021 yatırımları ve talep toplama tarihleri neler?
TURK İlaç ve Serum Sanayi talep toplama tarihleri başladı
Bankaların kredi faiz oranları 25 Şubat 2021... Ziraat, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!
Bankaların kredi faiz oranları değişti!
Online alışveriş yüzde 72 arttı
Online alışveriş yüzde 72 arttı
Bankaların kredi faiz oranları 25 Şubat 2021... Ziraat, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!
Bankaların kredi faiz oranları değişti!
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?
3600 ek göstergede son durum!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.