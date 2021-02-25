İşsizlik maaşı ne kadar 2021? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru ve sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin ödeme tarihlerini duyurmasının ardından bazı vatandaşlar işsizlik maaşı başvuru süreciyle alakalı araştırma yapmaya başladı. Bu doğrultuda işsizlik maaşı ne kadar 2021 sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İşte detaylar...

OCAK AYI İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?

Vatandaşlar, Ocak ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair bir süredir detaylı bir araştırma içerisindeydi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Ocak 2021 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına 5 Şubat 2021 tarihinde yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtmişti. 5 Şubat 2021 tarihinde ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz." şeklinde güncel bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla Ocak ayı ödemeleri vatandaşların hesabına geçmiş oldu.

2021 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Her sene asgari ücrete bağlı şekilde değişen işsizlik maaşı 2021 yılında da farklılaştı. Buna göre 2020 senesinde 1168 TL olan işsizlik maaşı 2021 yılında 1420 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar son 4 aylık sürede aldıkları maaşa göre de farklı işsizlik maaşları alabiliyorlar. Buna göre 2020 yılında 1389 TL alanların maaşı 1688 TL'ye, 2336 TL alanların maaşı ise 2840 TL'ye yükseldi.