İşsizlik maaşı ne kadar? 2021 yılı işsizlik maaşı ücretleri

Oak ayında 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesinin ardından, asgari ücret üzerinden belirlenen diğer ödenekler de belirlendi. İşsizlik maaşı da vatandaşların en çok merak ettiği ücretlerden biri olmaya devam ediyor. Peki iş yerinden ayrılmış olan ve işsizlik yaşayan vatandaşların almak istediği işsizlik maaşı ne kadar?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? 2021 YILI İŞSİZLİK MAAŞI ÜCRETLERİ

2021 senesinde alınabilecek en düşük işsizlik maaşı bin 420 lira iken, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 840 lira oldu. İşsizlik maaşı hesaplamasında bir kişinin alabileceği en düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40’ının altında olamaz. En yüksek işsizlik maaşı ise yine brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Bu ücretten yalnızca damga vergisi kesilmekte. Buna göre işsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük bin 420 lira ve en yüksek 2 bin 840 lira miktarında olabilir.

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan vatandaşlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç sene içerisinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabiliyorlar.

