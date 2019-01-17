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İşsizlik maaşında yeni dönem! 120 gün şartı kaldırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2019 11:55 | Son Güncelleme

Meclis'ten dün gece geçen düzenleme ile işsizlik maaşından yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı kaldırıldı. Artık "hizmet akdine tabi" olarak çalışmak yeterli olacak.

İşsizlik maaşında yeni dönem! 120 gün şartı kaldırıldı

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı kaldırıldı. "hizmet akdine tabi" olarak çalışmak yeterli olacak. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmış oldu.

EN DÜŞÜK YAŞLILIK AYLIĞI BİN LİRA

Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. KAYNAK: AA

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