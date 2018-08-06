FİNANS

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2018 09:40 | Son Güncelleme

İşsizlik maaşını alma koşullarında yeni dönem başlıyor. İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan “devamsızlık” koşulu kaldırılıyor. Buna göre 12 bin 500 kişinin daha işsizlik maaşı alabileceği hesaplanıyor. İşte işsizlik maaşıyla ilgili tüm detaylar...

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı 100 günlük icraat programında “işsizlik ödeneğinden hak kazanma şartlarının esnetileceği” de yer aldı. Edinilen bilgiye göre söz konusu esneklik, işsizlik sigortası fonundan yararlanmak için gerekli olan temel parametrelerde olmayacak. Bir başka deyişle, işsizlik maaşı alabilmek için son 3 yılda 600 günlük işsizlik sigortası primi ödenmesi ve çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılması koşulları değiştirilmeyecek. Mevcut uygulamada, bu koşullara ek olarak son 120 gün içinde prim ödeyerek, sürekli çalışmış olma şartı da aranıyor. Değişiklik bu kısımda yapılacak ve “sürekli çalışmış olma” şartı yeniden tanımlanacak.

HİZMET AKDİNE BAKILACAK

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberi şöyle: Yetkililer, şu anki uygulamada, işten ayrılmadan önceki son 120 günde, çalışanın devamsızlık yapması halinde de, işsizlik maaşı bağlanamadığını belirtiyor. İş akdi devam ediyorsa devamsızlığın istisna olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, “Hizmet akdi devam etmesine karşın, son 120 günlük dönemde devamsızlık ettiği gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirilenler işsizlik ödeneği alamıyordu. Bu düzenleme ile artık hak kazanabilecekler”dedi.

ASGARİ ÜCRETİN % 80’İNİ GEÇEMİYOR

İşsizlik maaşının süresi, prim ödenen gün sayısına göre değişiyor. Sigorta primi en az 600 gün ödenen kişiye 6 ay, 900 gün prim ödemesi olan kişiye 8 ay, 1080 gün prim ödemesi yapılmış kişiye de 10 ay işsizlik maaşı bağlanıyor. Süre gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de en büyük etken sigorta primleri oluyor. İşsizlik maaşı hesaplamasında, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. Maaş aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’lik kısmı (2018 yılı için: 1623 lirayı) geçemiyor.


PARTNERKocama terlik getirmekten asla gocunmamKocama terlik getirmekten asla gocunmam
Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)
Dolardan yeni rekor!Dolardan yeni rekor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işsizlik maaşı devamsızlık sigorta prim prim süresi

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

Dolardan yeni rekor!

Dolardan yeni rekor!

İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması

İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması

Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)

Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Altın hesapları rekora doymuyor

Altın hesapları rekora doymuyor

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Artık Bitcoin’ler Televizyonlarda Üretilecek

Artık Bitcoin’ler Televizyonlarda Üretilecek

Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)

Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)

Dolardan yeni rekor!

Dolardan yeni rekor!

İşverenlere 7 milyar liralık destek!

İşverenlere 7 milyar liralık destek!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.