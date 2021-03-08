İşsizlik ödeneği ne zaman bitecek? Son tarihle ilgili Erdoğan'dan açıklama

Covid-19 pandemisi döneminde hem çalışanların hem de işverenlerin ekonomik mağduriyetlerini biraz da olsa azaltabilmek adına Kısa Çalışma ve İşsizlik ödenekleri veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart'a kadar uzatılan Kısa Çalışma ve İşsizlik ödenekleri, bu ay ödenek almaya hak kazanan çalışanların hesabına son defa yatacak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Salgın sürecinde özellikle çalışmaya ara vermiş iş yerlerinde görev alanlara verilen destek olması amacıyla farklı çeşitlerde ödenekler sağlandı. Bu ödeneklerden biri ise işsizlik ödeneği oldu. 1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrasında yeni normal adımlarının uygulanmaya başlanması ile işsizlik ödeneği ile ilgili son ödeme tarihi de belirlendi. İşsizlik ödeneği ödemeleri 31 Mart 2021 itibariyle sona eriyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SON DEFA UZATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada birçok sektörün koronavirüs pandemisinden çok etkilendiğini ve oluşturdukları ödenekler ile pandemi sürecinin olumsuz etkilerini bir nebze de olsa hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.