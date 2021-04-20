İşsizlik ödeneği uzayacak mı? Nakdi ücret desteği uzar mı?

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nakdi ücret desteği ile ilgili olarak kapsamının genişletilmesi ve 31 Mart’ta sona eren işsizlik ödeneğinin tekrar başlatılması gerektiği konusunda çağrıda bulundu. Nakdi ücret desteği ödemelerinin ise 17 Mart’ta sona ermesi kararlaştırılmıştı ancak daha sonra yapılan açıklama ile ay daha uzatıldı. Buna göre nakdi ücret desteği 17 Mayıs tarihinde son buluyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ UZAYACAK MI?

Kısa Çalışma Ödeneğinin ne zaman biteceği bilgisi Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ödeneğin süresini son defa olarak Mart ayı sonuna kadar uzatıyoruz.” demişti. Bu açıklama ile beraber Kısa Çalışma Ödeneğinin 31 Mart’ta sona erdiği ve uzatılmadığı açıklandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZAYACAK MI?

Nakdi ücret desteği, 17 Mart tarihinde son bulacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında nakdi ücret desteğinin 2 ay daha uzatıldığı açıklandı. Bu durumda nakdi ücret desteği son olarak 17 Mayıs tarihinde yatacak.