FİNANS

İşsizlik oranı kasımda yüzde 10.3 oldu

15 Şubat 2018 10:09

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan azalışla yüzde 10,3 oldu.

İşsizlik oranı kasımda yüzde 10.3 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Kasım ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.
 
Türkiye'de işsizlik oranı, kasım ayında yüzde 10,3 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1.8 puan düşerken, bir önceki aya göre değişim göstermedi.
 
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile yüzde10,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık azalış ile yüzde12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,3 puanlık azalış ile yüzde19,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,8 puanlık azalış ile yüzde10,5 olarak gerçekleşti.  

İstihdam oranı yüzde 47,3 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 448 bin kişi artarak 28 milyon 515 bin kişi, istihdam oranı ise 1,5 puanlık artış ile yüzde47,3 oldu.
 
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 244 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 205 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde18,6’sı tarım, yüzde19,2’si sanayi, yüzde7,6’sı inşaat, yüzde54,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı ise 0,4 puan arttı.

İşgücüne katılma oranı yüzde52,8 olarak gerçekleşti
 
İşgücü 2017 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 9 bin kişi artarak 31 milyon 790 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde52,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla yüzde72,1, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde33,8 olarak gerçekleşti.
 
 
 
 
Kayıt dışı çalışanların oranı %33,6 olarak gerçekleşti
 
Kasım 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artarak %33,6 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak %22 oldu.  
 
Kamu istihdamı %1,2 arttı
 
Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2017 yılı IV. döneminde toplam kamu istihdamı 2016 yılının aynı dönemine göre %1,2 oranında artarak 3 milyon 603 bin kişi olarak gerçekleşti.
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı, işsizlik azaldı
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 143 bin kişi artarak 28 milyon 780 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puanlık artış ile %47,8 oldu.
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 30 bin kişi azalarak 3 milyon 243 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile %10,1 oldu.
 
 
 
 
 
 
 

 

15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları9 yorum
  • 16 Oy
    toptanci biri olarak söylüyorum hiç inandırıcı değil
    CEVAP VER
  • 14 Oy
    İşsizlik azalmıyor millet aramayı bırakdı. Gelin bizim mahakledeki kahveye anlarsınız...
    CEVAP VER
  • 13 Oy
    Bu rakamların çok daha üstünde olduğunu herkes biliyor.
    CEVAP VER
  • 13 Oy
    hacizler artmış, kredi kart borçları dal kredilerini ödeyemeyen vatandaşların indeksini paylaşın. Rakamlar tavan yapmış ama gel görki işsizlik azalmış. Türkiye'de istatistik rakamlar hiç gerçeği yansıtmıyor. Bir işsiz olarak bunu söyleyebilirim.
    CEVAP VER
  • 12 Oy
    işi olan işsizleri saymamislar ver mehteri
    CEVAP VER
  • 9 Oy
    İş verme seferberliğine rağmen hala %10'un üzerindeyse bir sıkıntı var. Ayrıca asgari ücret de tam verilmiyor. Özellikle konya gibi yerlerde dinci işverenler asgari ücreti resmi olarak tam yatırıp çalışandan bir kısmını elden geri getirmesini istiyorlar. insanlar 1000 tl ye çalıştırılıyor
    CEVAP VER
  • 5 Oy
    Artsaydı şaşardım zaten :D
    CEVAP VER
  • 6 Oy
    BU VERİLER YALAN YADA BİZ BAŞKA BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ
    CEVAP VER
  • 6 Oy
    Daha iyi olacak
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın