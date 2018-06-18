FİNANS

İşsizlik oranı, yüzde 10,1'e geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.06.2018 10:04 | Son Güncelleme

İşsizlik oranı mart döneminde 1,6 puanlık azalış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, yüzde 10,1'e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,6 puanlık azalış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile yüzde 11,9 olarak tahmin edildi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,7 puanlık azalış ile yüzde 17,7 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,7 puanlık azalış ile yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

issizlik-tablo8

İstihdam oranı yüzde 47,1

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 10 bin kişi artarak 28 milyon 499 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 47,1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 27 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 38 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,7’si tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 7,3’ü inşaat, yüzde 55,3’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı. İnşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İşgücüne katılma oranı

İşgücü 2018 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 578 bin kişi artarak 31 milyon 709 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 71,8, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 33,4 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı

Mart 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 32,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak yüzde 21,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam azaldı, işsizlik arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 59 bin kişi azalarak 28 milyon 877 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan azalarak yüzde 47,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 22 bin kişi artarak 3 milyon 174 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 9,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 55 bin, sanayi sektöründe 9 bin, inşaat sektöründe 44 bin kişi azalırken hizmet sektöründe 48 bin kişi arttı.


PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Cebimizde geçersiz 179 milyon lira varCebimizde geçersiz 179 milyon lira var
Cezaevinden çıktı, kendi işinin patronu olduCezaevinden çıktı, kendi işinin patronu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
issiz TÜİK

En Çok Okunan Haberler

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

Cezaevinden çıktı, kendi işinin patronu oldu

Cezaevinden çıktı, kendi işinin patronu oldu

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Cebimizde geçersiz 179 milyon lira var

Cebimizde geçersiz 179 milyon lira var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Çalışma Bakanı'ndan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanı'ndan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi!

Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi!

Okuyucu Yorumları 23 yorum
bu ulkede issizlik diye birsey yok.is begenmeme diye birsey var.
%5 e düştüğü günleride göreceğiz inşallah. şu millet ittifağı adındaki terör ittifağınıda aşalım. çok daha güzel günlerimiz olacak.
gerilemiş :)) ya varya akepe valla yayacak yeriniz yok sşzin ülkeyi babanızın çiftligine cevirdiniz ayıptır gğnahtır bunun vebali sisi iflah etmez
Enflasyon rakamları gibi bu takamları da yedik tamam tamam he
Türkiye'de gerçek işsizlik oranı %25 tir. Milleti işkurdan olmayan işlere alıp geçici çalıştırmakla mı işsizliği önleyeceksiniz. Artık iş alanları bulamadığı için kıraathaneler yapıp işsiz insanlara bedava çay ve poğaça verecekler. Üniversite mezunu milyonlarca genç var. Bu gençlerin asker polis bekçi olmaktan başka çareleri kalmamış. Dünya bizi kıskanıyor, dış güçler gençlerin iş bulmasını engelliyor...
kadir inanırmı dersiniz?
Allah’tan seçim sonuçlarını TÜİK açıklamıyor.
Yalanınızı yiyim.
KİM NEREDE İŞ BULMUŞ DA İŞSİZLİK GERİLEMİŞ...? SEÇİM VAADLERİNİ, GERÇEKLEŞMİŞ GİBİ Mİ GÖSTERİYORSUNUZ...? BEN ALMAYAYIM.
Bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor kim ne derse desin. Ülkede işsiz sayısı oldukça fazla.
Bu verilere inanan var mi. Iskurun yeni bir uygulamasi var 6 aylik gecici isci alip cami sokak temizletiliyor bu verilerlede boyle oynaniliyor. Birde kurumlar 1 yili doldurmadan alinan personeli cikartip tekrar yeni personel aliyor sigorta odememk icin. Bu ulkenin civisi cikti
tuik tamamen algi işleriyle uğraşiyor.
tabi tabi kesin geriledi
ülke 7.4 büyüdü farkeden yok işsizlik yüzde 10 azalmış farkeden yok..yobaz akp sayılarla oynayarak insan kandırmaya devam ediyor..ülke büyüyür her yer borç zam işsizlik azalıyor hrrkes işsiz..
yalan yalan yalannnn
Küfür etmek serbest olsa sinkaf gorürüdünüz siz
ARTIK HİÇBİR VERİYE GÜVENİLMEZ.YALAN,DOLAN SAHTEKARLIK KOL GEZİYOR.
TURİZM SEZONU AÇILDI BIRAKIN İŞSİZLİK BİRAZ DÜŞSÜN...SAÇMA SAPAN VERİLER...GERÇEK İŞSİZLİK 20 LERDE..
yalan
Ne iş yapmaya başladılar peki.!? Çakı-Çakmak, Ayna-Tarak, Davultozu, Minare gölgesi.
SEÇİM YAKLAŞTI abbaslar son kozlarını oynuyorlar ALGI oluşumu yaratıp şirin görünmek GENÇLİK farkında TAMAM diyecek İNŞŞALLAH
Hangi anahtarlarla oynadılar? Görünen köy Arnavutköy değildir.
eyyyyy işsizler koşun koşun begenmedinizmi diğerine onuda beğenmezseniz diğer ise girin iş coook
Diğer Haberler
Milyonerlerde 3,6 milyar liralık altın var

Milyonerlerde 3,6 milyar liralık altın var

Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Cebimizde geçersiz 179 milyon lira var

Cebimizde geçersiz 179 milyon lira var

Cezaevinden çıktı, kendi işinin patronu oldu

Cezaevinden çıktı, kendi işinin patronu oldu

Çeşme'ye günlük yaklaşık 700 bin kişi giriş yaptı

Çeşme'ye günlük yaklaşık 700 bin kişi giriş yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.