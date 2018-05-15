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İşsizlik oranı yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2018 10:03 | Son Güncelleme

Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 10,6 olarak açıklandı.

İşsizlik oranı yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı işsizlik verisini açıkladı.

İşsizlik oranı yıllık bazda art arda 7. ayda da düşüş gösterdi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,3 puanlık azalış ile yüzde 12,5 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,3 puanlık azalış ile yüzde 19 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2 puanlık azalış ile yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 46,6 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 210 bin kişi artarak 28 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 46,6 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 53 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 262 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,7’si tarım, yüzde 20’si sanayi, yüzde 7’si inşaat, yüzde 55,3’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,1 puan arttı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 52,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2018 yılı Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 665 bin kişi artarak 31 milyon 520 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 71,5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 33,3 olarak gerçekleşti.

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Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 32,2 olarak gerçekleşti

Şubat 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalarak yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 21,7 oldu.

Kamu istihdamı yüzde 4,4 arttı

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2018 yılı I. döneminde toplam kamu istihdamı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,4 oranında artarak 3 milyon 714 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı, işsizlik azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 40 bin kişi artarak 28 milyon 961 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 47,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 11 bin kişi azalarak 3 milyon 149 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 9,8 oldu.

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Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak %53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 71 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 60 bin, inşaat sektöründe 3 bin ve hizmet sektöründe 49 bin kişi arttı.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bunu kim neye göre nasıl degerlendiriyor.
Yalancı Hükümetin yalancı Departmanları Bol keseden atıyorlar millet gelmiş açlık sınırına hala hikaye hala hikaye Defolup gidinde bir rahatlayalım
yalaaan
yalan rakamlarla ülkeyi yönetmeye doymadiniz, ama rakamlar artık bu halk için birşey ifade etmiyor, yolun sonu göründü.
İnsanları 6 aylık işkurlara alıp olmayan işlerde çalıştırmakla mı işsizlik azalmış. Hepsi yalan dolan. Milyonlarca işsiz üniversiteli var. Üniversite mezunu gençlerin asker polis bekçi olmaktan başka şansı kalmayan ülkeye yazıklar olsun. Ama herkes hak ettiği şekilde yönetilir. 24 Haziran da seçimde yine gidip aynı partiye oy verip 16 senede çözemedikleri işsizliği çözmelerini bekleyeceğiz. Kimsenin ağlamaya hakkı yok.
dolar yakında guiness rekorlar kitabına girecek
yalan öpmüyorlar ki tuik i kim kontrol ediyor işsizlik en az yüzde 25 ler de
Bu hesap nasïl yapılıyor !!! Sadece iş kur kayıtlı olan kişilere bakılarak. Kayıtlı olmayan kişiler işsiz sayılmıyor. Komik degil mi ???
ancak bu kadars indirebildiler,geçek rakamların %20 kere dayandığını etrafnıza bakınca görüyorsunuz zaten
at yalanı seveyim inananı bu rakamların içinde memletimizi iyice mahveden suriyeli afganlı ıraklı vatandaşlar yoktur mülteci olan biziz zaten dün 7-8 yaşlarında 4 çocuk suriyeli pıçakla birbirlerine zaldırıyolardı biz gelişen bir ülkeyiz
En az 15 milyon kişi işsiz neyin %10'undan bahsediyosunuz ??
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