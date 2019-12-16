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İşsizlik oranı yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.12.2019 10:04 | Son Güncelleme

TÜİK, Eylül dönemine ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı.İşsizlik oranı 2,4 puanlık artış ile yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,4 puanlık artış ile yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile yüzde 16,4 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,5 puanlık artış ile yüzde 26,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,4 puanlık artış ile yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 46,1 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 623 bin kişi azalarak 28 milyon 440 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 46,1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 108 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 516 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3'ü tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,4 puan artarken sanayi sektörünün payı 0,1 puan, inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,5 olarak gerçekleşti

İşgücü 2019 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 193 bin kişi artarak 33 milyon 6 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 72,6, kadınlarda ise değişim göstermeyerek yüzde 34,9 olarak gerçekleşti.

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Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 36,0 olarak gerçekleşti

Eylül 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,2 puan artarak yüzde 36,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak yüzde 23,6 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 45,6, işsizlik oranı yüzde 13,9 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 36 bin kişi artarak 28 milyon 111 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 45,6 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 73 bin kişi azalarak 4 milyon 553 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 13,9 oldu.

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işsizlik oranı TÜİK

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
İşsizlikten ziyade iş beğenmeme var, en yakın canlı kanlı örneği halam oğlu. Adam lise mezunu hiçbir vasfı yok 24 yaşında ve babasının marangoz dükkanı var adam ben marangozculuk mu yapacağım diyip 10 aydır evde boş boş oturuyor başka işte bakmıyor. Ondan sonra yok işsizlik arttı yok işsizlik var diyorlar (Bakın hakikaten iş arayıpta bulamayan kardeşlerimi ayrı tutuyorum onlar İnşAllah en kısa zamanda istedikleri işi bulurlar, sonra yorumu oranızdan buranızdan anlayıp kırmızı basmayın)
ya sen neden bahsediyorsun cebitaş üretim durdurdu 400 tane işçi çıkardı ya Allah size akil fikir versiin
Bu laflalari da sakız ettiniz ağzına.Ben lafı anlayacağım yerden anladım.
@djizmirli Allah sana akıl fikir versin tipik iktidardan rant sağlayan işverenler gibi yazmışsın .
kesinlikle milyonlarca insan iş beğenmedikleri için işsiz yoksa piyasaların durumu mükemmel
gerçekler bunun en az iki katı
enflasyon tek hanede ama!!!
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