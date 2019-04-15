FİNANS

İşsizlik oranı yüzde 14,7 seviyesinde gerçekleşti

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2019 10:03 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3,9 puanlık artış ile yüzde 14,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 4,1 puanlık artış ile yüzde 16,8 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı yüzde 14,7 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye İstasistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı işsizlik rakamını açıkladı.

Buna göre, işsizlik oranı ocak ayında yüzde 14,7 olarak gerçekleşti. Aralık ayında işsizlik yüzde 13,5 düzeyindeydi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 872 bin kişi azalarak 27 milyon 157 bin kişi, istihdam oranı ise 1,9 puanlık azalış ile yüzde 44,5 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 345 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 526 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,0'si tarım, yüzde 19,9'u sanayi, yüzde 5,4'ü inşaat, yüzde 57,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan, inşaat sektörünün payı 1,6 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2,3 puan arttı. Sanayi sektörünün payı ise değişim göstermedi.


İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2019 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 387 bin kişi artarak 31 milyon 825 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 71,1, kadınlarda ise 0,4 puanlık artışla yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.

issiz-tablo4


KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 33,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Ocak 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 33,1 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 22,5 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 45,9, işsizlik oranı yüzde 13,3 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 223 bin kişi azalarak 28 milyon 14 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,4 puan azalarak yüzde 45,9 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 170 bin kişi artarak 4 milyon 295 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,6 puan artarak yüzde 13,3 oldu.

issiz-tablo5


PARTNER"Yırtmacımın sorulması beni utandırdı""Yırtmacımın sorulması beni utandırdı"
Yüzlerce personel alınacak!Yüzlerce personel alınacak!
Altın alacakalar bu seviyelere dikkat!Altın alacakalar bu seviyelere dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işssizlik TÜİK

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Kıdem tazminatında yeni dönem…

Kıdem tazminatında yeni dönem…

Dolar haftaya hızlı başladı!

Dolar haftaya hızlı başladı!

Araç sahipleri dikkat! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Patrona yalan söyleyen işçi kovulacak

Patrona yalan söyleyen işçi kovulacak

TÜBİTAK'a 94 personel alınacak

Yüzlerce personel alınacak!

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altın alacakalar bu seviyelere dikkat!

'Egzoz ölçümü için 'Plaka Tanıma Sistemi' kurulacak"

Araç sahipleri dikkat! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor

Bakan Albayrak'tan G-20 mesajı

Bakan Albayrak'tan G-20 mesajı

Tarihi adım atıldı, çile bitti!

Ve çile bitti! Tarihi adım atıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.