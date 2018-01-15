FİNANS

İşsizlik rakamları açıklandı

15 Ocak 2018 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılı Ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

İşsizlik rakamları açıklandı

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

 Türkiye'de işsizlik oranı, ekim ayında yüzde 10.3  olarak gerçekleşti. 
 
İşsizlik oranı bir önceki ay eylülde yüzde 10.6; geçen yıl aynı döneminde (Ekim 2016) yüzde 11.8 düzeyinde yer almıştı.
 
Ocak ayında yüzde 13 ile zirve yapan işsizlik, son 6 ayda yüzde 11'in altında seyrediyor.
 
TÜİK'ten yapılan açıklama şu şekilde;
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile yüzde 12,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,9 puanlık azalış ile yüzde 19,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,5 puanlık azalış ile yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.
 
İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,6 OLDU
 
İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 378 bin kişi artarak 28 milyon 645 bin kişi, istihdam oranı ise 1,4 puanlık artış ile yüzde 47,6 oldu.
 
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 229 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 148 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3’ü tarım, yüzde 19,1’i sanayi, yüzde 7,6’sı inşaat, yüzde 54’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.
 
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
 
İşgücü 2017 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 18 bin kişi artarak 31 milyon 932 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 72,4, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 34,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, Ekim 2016, Ekim 2017
 
  
KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 33,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
 
Ekim 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 33,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak yüzde 21,8 oldu.
 
MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ARTTI, İŞSİZLİK AZALDI
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 135 bin kişi artarak 28 milyon 622 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 47,6 oldu.
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 111 bin kişi azalarak 3 milyon 274 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,3 oldu.
 
 
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalış ile yüzde 53 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 13 bin, inşaat sektöründe 8 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 49 bin, hizmet sektöründe 107 bin kişi arttı.
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, Ekim 2016 – Ekim 2017
 
 
 

 

15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 0 Oy
    Bu ülkede saray ve çevresi hariç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur halk köledir bir yerden sonra sosyal patlama olur AKP ye oy vermiş biri olarak görüyorum
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın