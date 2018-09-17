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İşsizlik rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

TÜİK, haziran ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı yüzde 10,2 oldu.

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Haziran dönemi İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı.

Mayıs döneminde yüzde 9,7 olan işsizlik oranı Haziran ayında yüzde 10,2 seviyesine çıktı ve çift haneye yükselmiş oldu. 2017 yılı Haziran döneminde de işsizlik oranı benzer şekilde yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişi oldu. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 12,1 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,2 puanlık azalış ile yüzde 19,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek yüzde 10,4 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 48,4 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 48,4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 133 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 744 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,2’si tarım, yüzde 19,6’sı sanayi, yüzde 7,2’si inşaat, yüzde 54’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,8 olarak gerçekleşti

İşgücü 2018 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 675 bin kişi artarak 32 milyon 629 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 53,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 73,4, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 34,6 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı

Haziran 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 34 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam ve işsizlik arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 75 bin kişi artarak 28 milyon 748 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan artarak yüzde 47,4 oldu.

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Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 93 bin kişi artarak 3 milyon 505 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak yüzde 10,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe 6 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 68 bin, hizmet sektöründe 43 bin kişi arttı.

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