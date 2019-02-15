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İşsizlik rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.02.2019 10:03 | Son Güncelleme

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı Kasım'da yüzde 12,3'e yükseldi.

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2 puanlık artış ile % 12,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile % 14,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,3 puanlık artış ile % 23,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,1 puanlık artış ile % 12,6 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,5 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 28 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puanlık azalış ile % 46,5 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 274 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 72 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin % 17,7'si tarım, % 20'si sanayi, % 6,5'i inşaat, % 55,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, inşaat sektörünün payı 1,1 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2018 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 505 bin kişi artarak 32 milyon 295 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak % 53 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla % 72,4, kadınlarda da 0,3 puanlık artışla % 34,1 olarak gerçekleşti.

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KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 33,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Kasım 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek % 33,6 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artarak % 22,8 oldu.

KAMU İSTİHDAMI YÜZDE 20,8 ARTTI

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, 2018 yılı IV. döneminde toplam kamu istihdamı 2017 yılının aynı dönemine göre % 20,8 oranında artarak 4 milyon 352 bin kişi oldu. Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi etkili oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı % 47, işsizlik oranı % 12 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 228 bin kişi azalarak 28 milyon 591 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,4 puan azalarak % 47 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 144 bin kişi artarak 3 milyon 907 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,4 puan artarak % 12 oldu.

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İşsizlik rakamları TÜİK

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
KAYITLISI BÖYLE,BİRDE KAYITSIZLARI EKLE YÜZDE 35 GEÇER.ÜLKEYİ NE HALE GETİRDİLER.BANA ACIMAYANA BENDE ACIMAYACAĞIM.BETER OLSUN.KRAL ÇIPLAK
1 milyonu işsiz suriyeliler yüzünden zaten işleri yok
daha fazla ve bu sekilde giderse daha fazla olacak
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