FİNANS

İşsizlik rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.06.2019 10:03 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

İşsizlik oranı, şubat ayında geçen yıla göre 4,1 puan artarak yüzde 14,7'ye yükselmişti. İşsiz sayısı 4 milyon 730 bine ulaşmıştı.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 4,2 puanlık artış ile yüzde 16,1 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7,5 puanlık artış ile yüzde 25,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 4 puanlık artış ile yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

issizlik-tablo14

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45,4 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 704 bin kişi azalarak 27 milyon 795 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 45,4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 240 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 464 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3'ü tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 57,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 1,8 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2,1 puan arttı. Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı ise değişim göstermedi.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,9 OLARAK GEÇEKLEŞTİ

İşgücü 2019 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 630 bin kişi artarak 32 milyon 339 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 71,7, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 34,4 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 33,9

Mart 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan artarak yüzde 33,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak yüzde 23,1 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM YÜZDE 46,0 İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13,7

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 72 bin kişi artarak 28 milyon 146 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan artarak yüzde 46,0 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 68 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 13,7 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,1 puan artarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 5 bin, inşaat sektöründe 53 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 94 bin, hizmet sektöründe 37 bin kişi arttı.

issizlik-tablo15

PARTNERÜnlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...Ünlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...
Depolarda çürümeye başlayınca fiyatı 6 TL'ye çıktıDepolarda çürümeye başlayınca fiyatı 6 TL'ye çıktı
İhracatçılara kambiyo vergisi muafiyetiİhracatçılara kambiyo vergisi muafiyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TÜİK issiz ürkiye İstatistik Kurumu istihdam

En Çok Okunan Haberler

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

Dolarda S-400 etkisi! İşte son durum...

Dolarda S-400 etkisi! İşte son durum...

Erdoğan'dan önemli mesajlar! İhracatçıya müjde

Erdoğan'dan önemli mesajlar! İhracatçıya müjde

On binleri ilgilendiriyor! Zam pazarlığı başlıyor

On binleri ilgilendiriyor! Zam pazarlığı başlıyor

Gram altın 9 ayın zirvesinde

Gram altın 9 ayın zirvesinde

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kilosu 10 TL'den satılıyor! Hedef 800 ton

Kilosu 10 TL'den satılıyor! Hedef 800 ton

Fiyatı dibi gördü

Fiyatı dibi gördü

Okuyucu Yorumları 6 yorum
%100 olmayana kadar sıkıntı yok
ne 4.5 milyonu 7 milyon işsiz var
bizde oturalim istanbul büyükşehir belediye başkanlığını tartışalım ülke 2.6 küçülmüş işsizlik patlamış
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Limon fiyatlarına depoda 'çürüme' etkisi

Depolarda çürümeye başlayınca fiyatı 6 TL'ye çıktı

İhracatçılara kambiyo vergisi muafiyeti

İhracatçılara kambiyo vergisi muafiyeti

Gram altın 9 ayın zirvesinde

Gram altın 9 ayın zirvesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar! İhracatçıya müjde

Erdoğan'dan önemli mesajlar! İhracatçıya müjde

Kabin görevlisi olmak isteyenlere müjde: Başvurular başladı

Müjde! Başvurular başladı

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'e tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'e tepki

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.