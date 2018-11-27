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İşsizlik Sigortası Fonu gelir oranı yükseltildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu gelir oranı yükseltildi

İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48’inci Maddesinin 7’inci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yer alan karara göre; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48’inci maddesinin 7’inci fıkrası ile yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 50’ye çıkarıldı.

Belirtilen gelirin, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdam artırıcı ve koruyucu önlemler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetlerini temin etmek, iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak ve Fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlarla ilgili mevzuatına göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülüyor.

Bugün itibariyle yürürlüğe giren kararın hükümlerini, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütecek. KAYNAK:İHA

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