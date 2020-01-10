FİNANS
  4. "İstanbul Birlikleri" 210 ülkeye 7,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

"İstanbul Birlikleri" 210 ülkeye 7,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 10:38 | Son Güncelleme

İstanbul İhracatçı Birlikleri 2019'da bünyesindeki 7 Birlik ile ihracattaki pazar ağını genişletti - İİB Koordinatör Başkanı Cem Seven: - "2020 yılında farklı ülkelerden gelecek alım heyetleri, dünyadaki önemli fuarlara milli katılımlarımız, yeni Ur-Ge projelerimiz ile yolumuza devam ederek ve yeni pazarlar katarak ihracat artışı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesindeki 7 ihracatçı birliği ile geçen yıl 7,5 milyar dolar tutarında ihracat yaparak, 2018'e göre yaklaşık yüzde 8'lik artış kaydetti.

İİB’den yapılan açıklamaya göre, İİB, genel sekreterlikler bazında ihracatını en fazla artıran üçüncü birlik oldu. İstanbul ihracatçıları, geçen yıl yaklaşık 210 ülke pazarına ürün sattı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, 2019'da değer bazında en fazla ihracatı 560 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.

İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla İtalya, Almanya, Norveç ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracat yaptı. İhracatta İtalya’ya fındık ve mamulleri; Almanya’ya ise yine fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı. İstanbul İhracatçı Birlikleri, aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışla, 730 milyon dolarlık ihracat yaptı. Aralıkta en fazla ihracat ise Norveç’e gerçekleştirdi.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), geçen yıl, bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 2,5 artırarak, yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Birlik, geçen yılın aralık ayında ise 199 milyon doların üzerinde ihracata imza attı. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2019’da 1 milyar 850 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ihracatında geçen yıla göre yüzde 12 artış sağladı. Birlik, aralık ayında ise yaklaşık 175 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

- Gemi, fındık ve su ürünleri ihracatı

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), geçen yılda, bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 5,2 artırarak, 1 milyar doların üzerinde ihracata imza attı. GYHİB, aralık ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 188 artışla, 111 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörü, aralık ayında Türkiye’nin ihracatını en yüksek oranla artıran sektörü oldu.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2019 yılında, bir önceki yıla göre, ihracatını yüzde 23,5 artırarak, 825 milyon dolarlık ihracat yaptı. İFMİB, aralık ayında ise 53 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (İSHİB), 2019 yılında toplam ihracatı 770 milyon dolar oldu. Birlik, geçtiğimiz yıla kıyasla, yüzde 1,5 oranında ihracat artışı sağladı. İSHİB, aralık ayında ise 66 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

- Yaş Meyve Sebze İhracatçıları'ndan 300 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2019 yılında, 300 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 7 ihracat artışı ile 30 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), geçen yılda ihracatını yüzde 8 oranında arttırarak, 168 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. KUMİB, aralık ayında ise 19 milyon dolarlık ihracat yaptı.

- “2019'u yoğun çalışarak geçirdik”

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Cem Seven, Türkiye’nin büyümesine katkı yapmak için ihracatçılar olarak geçen yılı oldukça yoğun bir şekilde, çalışarak geçirdiklerini belirtti.

Seven, İİB olarak yüzde 8 ihracat artışı ile başarılı bir yıl geçirdiklerini kaydederek, “2019 yılında, Türkiye’nin ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artış gösterirken, biz Türkiye ortalamasının 4 katı kadar ihracat artışı yakaladık. 2019 yılında değer bazında en fazla Avrupa Birliği ülkelerine ihracat gerçekleştirdik. 2020 yılında farklı ülkelerden gelecek alım heyetleri, dünyadaki önemli fuarlara milli katılımlarımız, yeni Ur-Ge projelerimiz ile yolumuza devam ederek ve ihracatımıza yeni pazarlar katarak ihracat artışı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
Fikri olana TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe! Başvurular başladıFikri olana TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe! Başvurular başladı
TÜİK - İşsizlik Ekim döneminde yüzde 13.4'e yükseldi (2)TÜİK - İşsizlik Ekim döneminde yüzde 13.4'e yükseldi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İB Koordinatör Başkanı Cem Seven, İİB, İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden geçen yıl 210 ülkeye 7,

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Altında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!

Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fikri olana TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe! Başvurular başladı

Fikri olana TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe! Başvurular başladı

TÜİK - İşsizlik Ekim döneminde yüzde 13.4'e yükseldi (2)

TÜİK - İşsizlik Ekim döneminde yüzde 13.4'e yükseldi (2)

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

TİM üyelerinden yıllık aidat almayacak

Artık yıllık aidat almayacak!

İşsizlik oranı yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik rakamları açıklandı

Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.