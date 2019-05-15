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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden bir indirim kararı daha!

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2019 19:24 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, su fiyatlarında konutlarda yüzde 46'ya varan, iş yerlerinde yüzde 10 indirim sağlayan kararı kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden bir indirim kararı daha!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 1. toplantı yılı, Mayıs ayı toplantılarının ikincisi Saraçhane'deki yerleşkede yapıldı. İBB Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın başkanlığında toplanan mecliste su fiyatlarında yüzde 40 indirim sağlaması beklenen tarife değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi.

SU FATURALARINDAN İNDİRİM TEKLİFİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, su faturalarında yüzde 40 ve üzeri indirim sağlayacağı ifade edilen "hanede yaşayan kişi bazlı dinamik tarifelendirme modeline" geçilmesine oy çokluğuyla karar verdi. AK Parti İBB Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu imzasıyla gündeme getirilen teklifte, "Hali hazırda konutlarda uygulanan, 'hane bazlı' tarifelendirme modelinden, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Sisteminde kayıtlı hanede yaşayan kişi sayısını esas alınan, kişinin günlük su kullanım ihtiyacına göre kademeler belirlenen ve birim fiyatında indirimler yapılan, hanede yaşayan kişi sayısı artışına göre indirim oranında da artış gösteren, netice olarak vatandaşlarımızın fatura tutarlarında yüzde 40 ve üzeri indirim sağlayacak 'hanede yaşayan kişi bazlı' dinamik tarifelendirme modeline geçilmesi' ifadeleri yer aldı. 13 Mayıs Pazartesi günü yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul edilerek Hukuk ve Tarife Komisyonlarına sevk edilen teklif oy çokluğuyla kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi su indirim

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Okuyucu Yorumları 178 yorum
helal sana be imamoğlu sayende indirimler oluyor
iyiki seçilmiş ekrem insanoğlu hersey cok güzel olacak
Imamoglu korkusu hırsızları ne hale getirdi çürük biloya milyon dolarlar aktarılmış dünya capinda hirsizlik yapılmış işte bu yüzden Sonuna kadar MILLET ittifaki diyoruz durma ilerle Ülkücüler olarak seninleyiz imamoğlu
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